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Водонагреватель Royal Thermo RWH 300 XL купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Водонагреватель Royal Thermo RWH 300 XL

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Водонагреватель Royal Thermo RWH 300 XL - фото 1
Водонагреватель Royal Thermo RWH 300 XL - фото 2
Водонагреватель Royal Thermo RWH 300 XL - фото 3
Водонагреватель Royal Thermo RWH 300 XL - фото 4
Водонагреватель Royal Thermo RWH 300 XL - фото 5
Водонагреватель Royal Thermo RWH 300 XL - фото 6
Водонагреватель Royal Thermo RWH 300 XL - фото 7
Водонагреватель Royal Thermo RWH 300 XL - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Водонагреватель
Тип водонагревателя
накопительный
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
201
Установка
вертикальная
Цвет
серый
Форма бака
круглая
Резьба для подключения воды
3/4
Тип ТЭНа
мокрый
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 300 XL - фото 1
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 300 XL - фото 2
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 300 XL - фото 3
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 300 XL - фото 4
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 300 XL - фото 5
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 300 XL - фото 6
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 300 XL - фото 7
  • Водонагреватель Royal Thermo RWH 300 XL - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
60 962 руб.  78 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714313
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Характеристики

Бренд
Royal Thermo
Тип товара
Водонагреватель
Тип водонагревателя
накопительный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
201
Установка
вертикальная
Монтаж
напольный
Цвет
серый
Комплектация
водонагреватель, аксессуары, документация, упаковка
Форма бака
круглая
Резьба для подключения воды
3/4
Дисплей
нет
Тип ТЭНа
мокрый
Защита от перегрева
да
Магниевый анод
Да
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Подводка
верхняя
Управление
механическое
Класс водостойкости
IPX4
Защита от включения без воды
нет
Тип электропитания
от сети
Напряжение электропитания, В
220 - 240
Потребляемая мощность, кВт
6
Ширина, см
58.1
Высота, см
153.5
Глубина, см
58.1
Габариты (ВxШxГ), см
58.1x153.5x58.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.58х0.69х0.69
Вес, кг.
87

Описание товара Водонагреватель Royal Thermo RWH 300 XL

Для просторных загородных домов, кафе, небольших ресторанов и мини-отелей Royal Thermo создал серию электрических накопительных водонагревателей XL с вместительным баком объемом 300 литров. XL изготовлен из высококачественной стали с мелкодисперсным эмалевым покрытием, благодаря изоляционному материалу толщиной 30 миллиметров способен сохранять температуру нагретой воды в течение 48 часов. Серия XL разработана для напольной установки — наиболее простого вида монтажа из возможных. Все комплектующие и аксессуары, необходимые для подключения к системе водоснабжения, поставляются в комплекте с прибором. • Модель 300 литров • Увеличенная высокоэффективная теплоизоляция (CFC-Free) • Напольная установка • Экономичный режим: повышенный ресурс нагревательного элемента, защита от накипи, обеззараживание воды



Теги товара: накопительные

Отзывы о товаре Водонагреватель Royal Thermo RWH 300 XL




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Характеристики
Бренд
Royal Thermo
Тип товара
Водонагреватель
Тип водонагревателя
накопительный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
201
Установка
вертикальная
Монтаж
напольный
Цвет
серый
Комплектация
водонагреватель, аксессуары, документация, упаковка
Форма бака
круглая
Резьба для подключения воды
3/4
Развернуть
Дисплей
нет
Тип ТЭНа
мокрый
Защита от перегрева
да
Магниевый анод
Да
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Подводка
верхняя
Управление
механическое
Класс водостойкости
IPX4
Защита от включения без воды
нет
Тип электропитания
от сети
Напряжение электропитания, В
220 - 240
Потребляемая мощность, кВт
6
Ширина, см
58.1
Высота, см
153.5
Глубина, см
58.1
Габариты (ВxШxГ), см
58.1x153.5x58.1
Страна производитель
Китай
Описание
Для просторных загородных домов, кафе, небольших ресторанов и мини-отелей Royal Thermo создал серию электрических накопительных водонагревателей XL с вместительным баком объемом 300 литров. XL изготовлен из высококачественной стали с мелкодисперсным эмалевым покрытием, благодаря изоляционному материалу толщиной 30 миллиметров способен сохранять температуру нагретой воды в течение 48 часов. Серия XL разработана для напольной установки — наиболее простого вида монтажа из возможных. Все комплектующие и аксессуары, необходимые для подключения к системе водоснабжения, поставляются в комплекте с прибором. • Модель 300 литров • Увеличенная высокоэффективная теплоизоляция (CFC-Free) • Напольная установка • Экономичный режим: повышенный ресурс нагревательного элемента, защита от накипи, обеззараживание воды


Теги товара: накопительные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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