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Характеристики
Тип товара
Водонагреватель
Тип водонагревателя
накопительный
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
201
Установка
вертикальная
Цвет
серый
Форма бака
круглая
Резьба для подключения воды
3/4
Тип ТЭНа
мокрый
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
60 962 руб.
78 380
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714313
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Описание товара Водонагреватель Royal Thermo RWH 300 XL
Для просторных загородных домов, кафе, небольших ресторанов и мини-отелей Royal Thermo создал серию электрических накопительных водонагревателей XL с вместительным баком объемом 300 литров.
XL изготовлен из высококачественной стали с мелкодисперсным эмалевым покрытием, благодаря изоляционному материалу толщиной 30 миллиметров способен сохранять температуру нагретой воды в течение 48 часов.
Серия XL разработана для напольной установки — наиболее простого вида монтажа из возможных.
Все комплектующие и аксессуары, необходимые для подключения к системе водоснабжения, поставляются в комплекте с прибором.
• Модель 300 литров
• Увеличенная высокоэффективная теплоизоляция (CFC-Free)
• Напольная установка
• Экономичный режим: повышенный ресурс нагревательного элемента, защита от накипи, обеззараживание воды
Для просторных загородных домов, кафе, небольших ресторанов и мини-отелей Royal Thermo создал серию электрических накопительных водонагревателей XL с вместительным баком объемом 300 литров.
XL изготовлен из высококачественной стали с мелкодисперсным эмалевым покрытием, благодаря изоляционному материалу толщиной 30 миллиметров способен сохранять температуру нагретой воды в течение 48 часов.
Серия XL разработана для напольной установки — наиболее простого вида монтажа из возможных.
Все комплектующие и аксессуары, необходимые для подключения к системе водоснабжения, поставляются в комплекте с прибором.
• Модель 300 литров
• Увеличенная высокоэффективная теплоизоляция (CFC-Free)
• Напольная установка
• Экономичный режим: повышенный ресурс нагревательного элемента, защита от накипи, обеззараживание воды
Водонагреватель Royal Thermo RWH 300 XL - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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