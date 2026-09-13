Водонагреватель Royal Thermo RWH 500 XL
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
500
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
334
Установка
вертикальная
Цвет
серый
Форма бака
круглая
Резьба для подключения воды
3/4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%126 018 руб. 161 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714320
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Характеристики
Бренд
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
500
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
334
Установка
вертикальная
Монтаж
настенный
Цвет
серый
Комплектация
Набор крепежных элементов- Обратный клапан
Форма бака
круглая
Резьба для подключения воды
3/4
Дисплей
нет
Тип ТЭНа
мокрый
Защита от перегрева
да
Магниевый анод
Да
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Подводка
верхняя
Управление
механическое
Класс водостойкости
IPX4
Защита от включения без воды
нет
Тип электропитания
от сети
Напряжение электропитания, В
220 - 240
Потребляемая мощность, кВт
6
Ширина, см
75
Высота, см
176.9
Глубина, см
75
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.91х0.84х0.84
Вес, кг.
169
Описание товара Водонагреватель Royal Thermo RWH 500 XL
Водонагреватель Royal Thermo RWH 500 XL
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Теги товара: накопительные
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Бренд
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
500
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
334
Установка
вертикальная
Монтаж
настенный
Цвет
серый
Комплектация
Набор крепежных элементов- Обратный клапан
Форма бака
круглая
Развернуть
Резьба для подключения воды
3/4
Дисплей
нет
Тип ТЭНа
мокрый
Защита от перегрева
да
Магниевый анод
Да
Внутреннее покрытие бака
эмаль
Подводка
верхняя
Управление
механическое
Класс водостойкости
IPX4
Защита от включения без воды
нет
Тип электропитания
от сети
Напряжение электропитания, В
220 - 240
Потребляемая мощность, кВт
6
Ширина, см
75
Высота, см
176.9
Глубина, см
75
Страна производитель
Китай
Водонагреватель Royal Thermo RWH 500 XL
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Техника для уборки, Швейная техника, проточные, кухонные, недорогие, проточные 3.5 квт
Теги товара: накопительные
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Техника для уборки, Швейная техника, проточные, кухонные, недорогие, проточные 3.5 квт
Теги товара: накопительные
Водонагреватель Royal Thermo RWH 500 XL - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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