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Водонагреватель Electrolux EWH 50 SmartInverter Grafit купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Водонагреватель Electrolux EWH 50 SmartInverter Grafit

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Водонагреватель Electrolux EWH 50 SmartInverter Grafit - фото 2
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Водонагреватель Electrolux EWH 50 SmartInverter Grafit - фото 4
Водонагреватель Electrolux EWH 50 SmartInverter Grafit - фото 5
Водонагреватель Electrolux EWH 50 SmartInverter Grafit - фото 6
Водонагреватель Electrolux EWH 50 SmartInverter Grafit - фото 7
Водонагреватель Electrolux EWH 50 SmartInverter Grafit - фото 8
Водонагреватель Electrolux EWH 50 SmartInverter Grafit - фото 9
Водонагреватель Electrolux EWH 50 SmartInverter Grafit - фото 10
Водонагреватель Electrolux EWH 50 SmartInverter Grafit - фото 11
Водонагреватель Electrolux EWH 50 SmartInverter Grafit - фото 12
Водонагреватель Electrolux EWH 50 SmartInverter Grafit - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Водонагреватель
Тип водонагревателя
накопительный
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
160
Установка
вертикальная, горизонтальная
Цвет
черный
Форма бака
плоская
Резьба для подключения воды
1/2
Тип ТЭНа
сухой
  • Водонагреватель Electrolux EWH 50 SmartInverter Grafit - фото 1
  • Водонагреватель Electrolux EWH 50 SmartInverter Grafit - фото 2
  • Водонагреватель Electrolux EWH 50 SmartInverter Grafit - фото 3
  • Водонагреватель Electrolux EWH 50 SmartInverter Grafit - фото 4
  • Водонагреватель Electrolux EWH 50 SmartInverter Grafit - фото 5
  • Водонагреватель Electrolux EWH 50 SmartInverter Grafit - фото 6
  • Водонагреватель Electrolux EWH 50 SmartInverter Grafit - фото 7
  • Водонагреватель Electrolux EWH 50 SmartInverter Grafit - фото 8
  • Водонагреватель Electrolux EWH 50 SmartInverter Grafit - фото 9
  • Водонагреватель Electrolux EWH 50 SmartInverter Grafit - фото 10
  • Водонагреватель Electrolux EWH 50 SmartInverter Grafit - фото 11
  • Водонагреватель Electrolux EWH 50 SmartInverter Grafit - фото 12
  • Водонагреватель Electrolux EWH 50 SmartInverter Grafit - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
27 180 руб.  35 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 721067
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Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Водонагреватель
Тип водонагревателя
накопительный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
160
Установка
вертикальная, горизонтальная
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Комплектация
водонагреватель, аксессуары, документация, упаковка
Форма бака
плоская
Резьба для подключения воды
1/2
Дисплей
да
Тип ТЭНа
сухой
Защита от перегрева
да
Магниевый анод
Да
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Подводка
боковая, нижняя
Управление
электронное
Класс водостойкости
IPX4
Защита от включения без воды
да
Тип электропитания
от сети
Напряжение электропитания, В
220 - 240
Потребляемая мощность, кВт
2
Ширина, см
43.5
Высота, см
101.7
Глубина, см
26
Габариты (ВxШxГ), см
43.5х101.7х26
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.05х0.44х0.26
Вес, кг.
16.9

Описание товара Водонагреватель Electrolux EWH 50 SmartInverter Grafit

Electrolux серии EWH SmartInverter электрический накопительный водонагреватель с внутренним баком из нержавеющей стали, инверторным управлением и максимальным классом энергоэффективности - C.Уникальная технология впервые реализованная в водонагревателях, направлена на снижение нагрузки на электрическую сеть и ТЭНы благодаря автоматическому изменению мощности ТЭНов. Другим словами ТЭНы сами подстраиваются и подогревают воду внутри водонагревателя на такой мощности, которая в данный отрезок времени объективно необходима. Благодаря этой технологии экономится и электроэнергия и ресурс работы нагревательных элементов, так как ТЭНы больше не работают на полную, когда это не нужно!Это технология запоминаний привычек пользователя.После первых 7 дней знакомства водонагревателя с Вашими привычками Вы можете больше не задумываться о управлении водонагревателя, прибор на основе вашего использования до этого составит алгоритм по которому в дальнейшем будет работать — он сам решит, когда ему необходимо подготовить для Вас горячую воду.Водонагреватели серии оснащены активным анодом (Электронным анодом). Анод представляет собой титановый стержень и обеспечивает защиту от коррозии всегда, когда водонагреватель подключен к сети электропитания.Электронный анод не требует замены, ежегодного сервисного обслуживания и увеличивает защиту внутренних стенок водонагревателя от коррозии в десятки раз.SmartInverter совместим с беспроводной портативной колонкой Electrolux Mini beat.Подключение к Wi-Fi дает возможность удаленного управления нагревом воды из любой точки мира. Это позволит не только нагреть воду к вашему приходу до необходимой температуры, но и значительно сэкономить затраты на электроэнергию.Система «СУХИХ» ТЭНов – «X-HEAT» - это система при которой нагревательные элемента, которые не имеют прямого контакта с водой. ТЭНы располагаются в специальных металлических кожухах, закрепленных на фланце в нижней части бака, что ограничивает образование накипи на ТЭНах и значительно увеличивает ресурс их работы.Система профессиональной антибактериальной обработки воды Bacteria Stop System – цикл термических обработок(нагрев до 70°С) воды внутри водонагревателя при которых погибают вегетативные формы микроорганизмов, находящиеся в воде и активно размножающиеся при долгом неиспользовании прибора.Автоматическое поддержание температуры в баке не ниже +4°С.EWH SmartInverter имеет многоступенчатую систему безопасности. Специальный термостат не дает воде нагреться выше 75°C. Предохранительный сливной клапан уберегает прибор от избыточного давления, а Устройство Защитного Отключения на электрическом кабеле – от утечки электричества.Внутренний бак изготовлен из высококачественной нержавеющей стали с высоким содержанием антикоррозионных легирующих элементов, таких как хром и никель. Сталь с такими характеристиками более устойчива к коррозии и технологична при обработке, что обеспечивает долговечность и высокую надежность работы водонагревателей.При производстве внутренних баков водонагревателя применяется полностью автоматическая аргонная сварка нового поколения, что позволяет полностью избежать дефектов, связанных с ручным производством, гарантирует безупречное качество сварочных швов и коррозионную стойкость в период эксплуатации. Каждый водонагреватель проходит детальное тестирование после производства, что обеспечивает высокое качество и безупречную работу приборов на долгие годы.Водонагреватели серии универсальны при монтаже: их можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально, что открывает большие возможности для выбора подходящего места в помещении. Благодаря современной плоской форме и компактным размерам водонагреватели не сложно разместить в любом малогабаритном помещении.Также вы можете изменить и ориентацию дисплея, устанавливая его либо вертикально, либо горизонтально.Теперь в водонагревателях Electrolux предусмотрена возможность установки таймера или отложенного нагрева — прибор самостоятельно рассчитает время нагрева воды по настройкам пользователя, включится заблаговременно и начнет нагрев. Просто установите время, к которому Вам потребуется горячая вода.На панели управления можно выбрать функцию половинной мощности. Она позволяет экономить электроэнергию и использовать прибор в помещениях с ограниченной мощностью сети, например на даче. Установив полную мощность, включается функция быстрого нагрева до заданной температуры.С помощью ручки регулировки и LED-дисплея Вы можете установить необходимую температуру нагрева с точностью до 1°C. Во время нагрева на LED-дисплее будет отображаться текущая температура внутри водонагревателя.В модели EWH SmartInverter есть функция эко-режима, при котором вода будет нагреваться до температуры около 55°С. При такой температуре повышается, рабочий ресурс ТЭНа, происходит обеззараживание воды и практически не образуется накипь.Для эффективной теплоизоляции приборов использован 35-миллиметровый слой вспененного полиуретана (CFC-Free) - экологически чистого материала, который заполняется по особой технологии под высоким давлением. Он безопасен для окружающей среды и здоровья людей, обладает прекрасными теплоизолирующими свойствами и сводит тепловые потери и высокие энергозатраты к минимуму.Премиальная гарантия 8 лет



Теги товара: накопительные

Отзывы о товаре Водонагреватель Electrolux EWH 50 SmartInverter Grafit




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Водонагреватель
Тип водонагревателя
накопительный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
160
Установка
вертикальная, горизонтальная
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Комплектация
водонагреватель, аксессуары, документация, упаковка
Форма бака
плоская
Резьба для подключения воды
1/2
Развернуть
Дисплей
да
Тип ТЭНа
сухой
Защита от перегрева
да
Магниевый анод
Да
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Подводка
боковая, нижняя
Управление
электронное
Класс водостойкости
IPX4
Защита от включения без воды
да
Тип электропитания
от сети
Напряжение электропитания, В
220 - 240
Потребляемая мощность, кВт
2
Ширина, см
43.5
Высота, см
101.7
Глубина, см
26
Габариты (ВxШxГ), см
43.5х101.7х26
Страна производитель
Китай
Описание
Electrolux серии EWH SmartInverter электрический накопительный водонагреватель с внутренним баком из нержавеющей стали, инверторным управлением и максимальным классом энергоэффективности - C.Уникальная технология впервые реализованная в водонагревателях, направлена на снижение нагрузки на электрическую сеть и ТЭНы благодаря автоматическому изменению мощности ТЭНов. Другим словами ТЭНы сами подстраиваются и подогревают воду внутри водонагревателя на такой мощности, которая в данный отрезок времени объективно необходима. Благодаря этой технологии экономится и электроэнергия и ресурс работы нагревательных элементов, так как ТЭНы больше не работают на полную, когда это не нужно!Это технология запоминаний привычек пользователя.После первых 7 дней знакомства водонагревателя с Вашими привычками Вы можете больше не задумываться о управлении водонагревателя, прибор на основе вашего использования до этого составит алгоритм по которому в дальнейшем будет работать — он сам решит, когда ему необходимо подготовить для Вас горячую воду.Водонагреватели серии оснащены активным анодом (Электронным анодом). Анод представляет собой титановый стержень и обеспечивает защиту от коррозии всегда, когда водонагреватель подключен к сети электропитания.Электронный анод не требует замены, ежегодного сервисного обслуживания и увеличивает защиту внутренних стенок водонагревателя от коррозии в десятки раз.SmartInverter совместим с беспроводной портативной колонкой Electrolux Mini beat.Подключение к Wi-Fi дает возможность удаленного управления нагревом воды из любой точки мира. Это позволит не только нагреть воду к вашему приходу до необходимой температуры, но и значительно сэкономить затраты на электроэнергию.Система «СУХИХ» ТЭНов – «X-HEAT» - это система при которой нагревательные элемента, которые не имеют прямого контакта с водой. ТЭНы располагаются в специальных металлических кожухах, закрепленных на фланце в нижней части бака, что ограничивает образование накипи на ТЭНах и значительно увеличивает ресурс их работы.Система профессиональной антибактериальной обработки воды Bacteria Stop System – цикл термических обработок(нагрев до 70°С) воды внутри водонагревателя при которых погибают вегетативные формы микроорганизмов, находящиеся в воде и активно размножающиеся при долгом неиспользовании прибора.Автоматическое поддержание температуры в баке не ниже +4°С.EWH SmartInverter имеет многоступенчатую систему безопасности. Специальный термостат не дает воде нагреться выше 75°C. Предохранительный сливной клапан уберегает прибор от избыточного давления, а Устройство Защитного Отключения на электрическом кабеле – от утечки электричества.Внутренний бак изготовлен из высококачественной нержавеющей стали с высоким содержанием антикоррозионных легирующих элементов, таких как хром и никель. Сталь с такими характеристиками более устойчива к коррозии и технологична при обработке, что обеспечивает долговечность и высокую надежность работы водонагревателей.При производстве внутренних баков водонагревателя применяется полностью автоматическая аргонная сварка нового поколения, что позволяет полностью избежать дефектов, связанных с ручным производством, гарантирует безупречное качество сварочных швов и коррозионную стойкость в период эксплуатации. Каждый водонагреватель проходит детальное тестирование после производства, что обеспечивает высокое качество и безупречную работу приборов на долгие годы.Водонагреватели серии универсальны при монтаже: их можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально, что открывает большие возможности для выбора подходящего места в помещении. Благодаря современной плоской форме и компактным размерам водонагреватели не сложно разместить в любом малогабаритном помещении.Также вы можете изменить и ориентацию дисплея, устанавливая его либо вертикально, либо горизонтально.Теперь в водонагревателях Electrolux предусмотрена возможность установки таймера или отложенного нагрева — прибор самостоятельно рассчитает время нагрева воды по настройкам пользователя, включится заблаговременно и начнет нагрев. Просто установите время, к которому Вам потребуется горячая вода.На панели управления можно выбрать функцию половинной мощности. Она позволяет экономить электроэнергию и использовать прибор в помещениях с ограниченной мощностью сети, например на даче. Установив полную мощность, включается функция быстрого нагрева до заданной температуры.С помощью ручки регулировки и LED-дисплея Вы можете установить необходимую температуру нагрева с точностью до 1°C. Во время нагрева на LED-дисплее будет отображаться текущая температура внутри водонагревателя.В модели EWH SmartInverter есть функция эко-режима, при котором вода будет нагреваться до температуры около 55°С. При такой температуре повышается, рабочий ресурс ТЭНа, происходит обеззараживание воды и практически не образуется накипь.Для эффективной теплоизоляции приборов использован 35-миллиметровый слой вспененного полиуретана (CFC-Free) - экологически чистого материала, который заполняется по особой технологии под высоким давлением. Он безопасен для окружающей среды и здоровья людей, обладает прекрасными теплоизолирующими свойствами и сводит тепловые потери и высокие энергозатраты к минимуму.Премиальная гарантия 8 лет


Теги товара: накопительные
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Отзывы


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