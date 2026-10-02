Колонка газовая Electrolux GWH 12 NanoPlus 2.0
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Водонагреватель
Тип водонагревателя
проточный
Максимальная температура нагрева воды
60
Установка
вертикальная
Цвет
белый
Форма бака
прямоугольная
Резьба для подключения воды
1/2
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Тип электропитания
от батарейки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%21 028 руб. 23 400 руб.
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В наличии
Код товара: 205420
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
21 028 руб. -10%
23 400 руб.
- Гарантия производителя: 2 года
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Водонагреватель
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
газовый
Максимальная температура нагрева воды
60
Установка
вертикальная
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Комплектация
водонагреватель, монтажные элементы, инструкция, упаковка
Форма бака
прямоугольная
Резьба для подключения воды
1/2
Дисплей
да
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Подводка
нижняя
Управление
механическое
Класс водостойкости
IPX4
Защита от включения без воды
да
Тип электропитания
от батарейки
Напряжение электропитания, В
3 В
Потребляемая мощность, кВт
24
Ширина, см
35
Высота, см
61
Глубина, см
18.3
Габариты (ВxШxГ), см
61x35x18.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х41х25
Вес, кг.
8.22
Описание товара Колонка газовая Electrolux GWH 12 NanoPlus 2.0
Современный проточный водонагреватель мощностью 24 кВт с электронной системой розжига от батареек и производительностью 12 л/мин. Оснащен медным теплообменником Oxygen Free без содержания опасных свинца и олова, LCD-дисплеем с индикацией температуры и интеллектуальной многоступенчатой системой защиты (контроль тяги, термостат перегрева, ионизационный контроль пламени).
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Кулеры для воды, Техника для уборки, Швейная техника, накопительные, кухонные, недорогие
Теги товара: проточные, проточные 3.5 квт
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Водонагреватель
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
газовый
Максимальная температура нагрева воды
60
Установка
вертикальная
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Комплектация
водонагреватель, монтажные элементы, инструкция, упаковка
Форма бака
прямоугольная
Резьба для подключения воды
1/2
Дисплей
да
Развернуть
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Подводка
нижняя
Управление
механическое
Класс водостойкости
IPX4
Защита от включения без воды
да
Тип электропитания
от батарейки
Напряжение электропитания, В
3 В
Потребляемая мощность, кВт
24
Ширина, см
35
Высота, см
61
Глубина, см
18.3
Габариты (ВxШxГ), см
61x35x18.3
Страна производитель
Китай
Современный проточный водонагреватель мощностью 24 кВт с электронной системой розжига от батареек и производительностью 12 л/мин. Оснащен медным теплообменником Oxygen Free без содержания опасных свинца и олова, LCD-дисплеем с индикацией температуры и интеллектуальной многоступенчатой системой защиты (контроль тяги, термостат перегрева, ионизационный контроль пламени).
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Кулеры для воды, Техника для уборки, Швейная техника, накопительные, кухонные, недорогие
Теги товара: проточные, проточные 3.5 квт
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Кулеры для воды, Техника для уборки, Швейная техника, накопительные, кухонные, недорогие
Теги товара: проточные, проточные 3.5 квт
Колонка газовая Electrolux GWH 12 NanoPlus 2.0 - стоимость товара 21028 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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