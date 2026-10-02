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Колонка газовая Electrolux GWH 12 NanoPlus 2.0 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Колонка газовая Electrolux GWH 12 NanoPlus 2.0

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Колонка газовая Electrolux GWH 12 NanoPlus 2.0 - фото 5
Колонка газовая Electrolux GWH 12 NanoPlus 2.0 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Водонагреватель
Тип водонагревателя
проточный
Максимальная температура нагрева воды
60
Установка
вертикальная
Цвет
белый
Форма бака
прямоугольная
Резьба для подключения воды
1/2
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Тип электропитания
от батарейки
  • Колонка газовая Electrolux GWH 12 NanoPlus 2.0 - фото 1
  • Колонка газовая Electrolux GWH 12 NanoPlus 2.0 - фото 2
  • Колонка газовая Electrolux GWH 12 NanoPlus 2.0 - фото 3
  • Колонка газовая Electrolux GWH 12 NanoPlus 2.0 - фото 4
  • Колонка газовая Electrolux GWH 12 NanoPlus 2.0 - фото 5
  • Колонка газовая Electrolux GWH 12 NanoPlus 2.0 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-10%
21 028 руб.  23 400 руб. 

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19 977 руб. 

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В наличии
Код товара: 205420
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Колонка газовая Electrolux GWH 12 NanoPlus 2.0
21 028 руб. -10%
23 400 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Водонагреватель
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
газовый
Максимальная температура нагрева воды
60
Установка
вертикальная
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Комплектация
водонагреватель, монтажные элементы, инструкция, упаковка
Форма бака
прямоугольная
Резьба для подключения воды
1/2
Дисплей
да
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Подводка
нижняя
Управление
механическое
Класс водостойкости
IPX4
Защита от включения без воды
да
Тип электропитания
от батарейки
Напряжение электропитания, В
3 В
Потребляемая мощность, кВт
24
Ширина, см
35
Высота, см
61
Глубина, см
18.3
Габариты (ВxШxГ), см
61x35x18.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х41х25
Вес, кг.
8.22

Описание товара Колонка газовая Electrolux GWH 12 NanoPlus 2.0

Современный проточный водонагреватель мощностью 24 кВт с электронной системой розжига от батареек и производительностью 12 л/мин. Оснащен медным теплообменником Oxygen Free без содержания опасных свинца и олова, LCD-дисплеем с индикацией температуры и интеллектуальной многоступенчатой системой защиты (контроль тяги, термостат перегрева, ионизационный контроль пламени).

Отзывы о товаре Колонка газовая Electrolux GWH 12 NanoPlus 2.0




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Водонагреватель
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
газовый
Максимальная температура нагрева воды
60
Установка
вертикальная
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Комплектация
водонагреватель, монтажные элементы, инструкция, упаковка
Форма бака
прямоугольная
Резьба для подключения воды
1/2
Дисплей
да
Развернуть
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Подводка
нижняя
Управление
механическое
Класс водостойкости
IPX4
Защита от включения без воды
да
Тип электропитания
от батарейки
Напряжение электропитания, В
3 В
Потребляемая мощность, кВт
24
Ширина, см
35
Высота, см
61
Глубина, см
18.3
Габариты (ВxШxГ), см
61x35x18.3
Страна производитель
Китай
Описание
Современный проточный водонагреватель мощностью 24 кВт с электронной системой розжига от батареек и производительностью 12 л/мин. Оснащен медным теплообменником Oxygen Free без содержания опасных свинца и олова, LCD-дисплеем с индикацией температуры и интеллектуальной многоступенчатой системой защиты (контроль тяги, термостат перегрева, ионизационный контроль пламени).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колонка газовая Electrolux GWH 12 NanoPlus 2.0 - стоимость товара 21028 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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