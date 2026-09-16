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Водонагреватель Electrolux EWH 50 SmartInverter купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Водонагреватель Electrolux EWH 50 SmartInverter

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Водонагреватель Electrolux EWH 50 SmartInverter - фото 2
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Водонагреватель Electrolux EWH 50 SmartInverter - фото 6
Водонагреватель Electrolux EWH 50 SmartInverter - фото 7
Водонагреватель Electrolux EWH 50 SmartInverter - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
50
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
96
Установка
настенная
Форма бака
овальная
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Потребляемая мощность, кВт
2
  • Водонагреватель Electrolux EWH 50 SmartInverter - фото 1
  • Водонагреватель Electrolux EWH 50 SmartInverter - фото 2
  • Водонагреватель Electrolux EWH 50 SmartInverter - фото 3
  • Водонагреватель Electrolux EWH 50 SmartInverter - фото 4
  • Водонагреватель Electrolux EWH 50 SmartInverter - фото 5
  • Водонагреватель Electrolux EWH 50 SmartInverter - фото 6
  • Водонагреватель Electrolux EWH 50 SmartInverter - фото 7
  • Водонагреватель Electrolux EWH 50 SmartInverter - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-36%
21 670 руб.  33 840 руб. 
Начислим 347 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 714297
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Водонагреватель Electrolux EWH 50 SmartInverter
21 670 руб. -36%
33 840 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Защитный анод
Да
Особенности
дисплей, инверторная технология, подключение к стандартной розетке, сухой ТЭН, таймер, управление со смартфона
Способ подачи воды
напорный
Страна бренда
Швеция
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
50
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
96
Установка
настенная
Форма бака
овальная
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Наличие УЗО
да
Потребляемая мощность, кВт
2
Габариты (ВxШxГ), см
26x43.5x101.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.04х0.49х0.28
Вес, кг.
16.9

Описание товара Водонагреватель Electrolux EWH 50 SmartInverter

Electrolux серии EWH SmartInverter электрический накопительный водонагреватель с внутренним баком из нержавеющей стали, инверторным управлением и максимальным классом энергоэффективности - A. Все приборы серии сделаны в России с применением самых передовых технологий на современном оборудовании и имеют премиальную гарантию на внутренние баки – 8 лет. Технология digital INVERTER Уникальная технология впервые реализованная в водонагревателях, направлена на снижение нагрузки на электрическую сеть и ТЭНы благодаря автоматическому изменению мощности ТЭНов. Другим словами ТЭНы сами подстраиваются и подогревают воду внутри водонагревателя на такой мощности, которая в данный отрезок времени объективно необходима. Благодаря этой технологии экономится и электроэнергия и ресурс работы нагревательных элементов, так как ТЭНы больше не работают на полную, когда это не нужно!



Теги товара: накопительные

Отзывы о товаре Водонагреватель Electrolux EWH 50 SmartInverter




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Electrolux
Защитный анод
Да
Особенности
дисплей, инверторная технология, подключение к стандартной розетке, сухой ТЭН, таймер, управление со смартфона
Способ подачи воды
напорный
Страна бренда
Швеция
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
50
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
96
Развернуть
Установка
настенная
Форма бака
овальная
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Наличие УЗО
да
Потребляемая мощность, кВт
2
Габариты (ВxШxГ), см
26x43.5x101.7
Страна производитель
Китай
Описание
Electrolux серии EWH SmartInverter электрический накопительный водонагреватель с внутренним баком из нержавеющей стали, инверторным управлением и максимальным классом энергоэффективности - A. Все приборы серии сделаны в России с применением самых передовых технологий на современном оборудовании и имеют премиальную гарантию на внутренние баки – 8 лет. Технология digital INVERTER Уникальная технология впервые реализованная в водонагревателях, направлена на снижение нагрузки на электрическую сеть и ТЭНы благодаря автоматическому изменению мощности ТЭНов. Другим словами ТЭНы сами подстраиваются и подогревают воду внутри водонагревателя на такой мощности, которая в данный отрезок времени объективно необходима. Благодаря этой технологии экономится и электроэнергия и ресурс работы нагревательных элементов, так как ТЭНы больше не работают на полную, когда это не нужно!


Теги товара: накопительные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Водонагреватель Electrolux EWH 50 SmartInverter - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 21670 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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