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Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Artendo DH купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Artendo DH

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Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Artendo DH - фото 1
Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Artendo DH - фото 2
Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Artendo DH - фото 3
Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Artendo DH - фото 4
Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Artendo DH - фото 5
Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Artendo DH - фото 6
Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Artendo DH - фото 7
Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Artendo DH - фото 8
Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Artendo DH - фото 9
Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Artendo DH - фото 10
Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Artendo DH - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип водонагревателя
накопительный
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
180
Установка
универсальная
Цвет
белый
Форма бака
плоская
Тип ТЭНа
сухой
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Artendo DH - фото 1
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Artendo DH - фото 2
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Artendo DH - фото 3
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Artendo DH - фото 4
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Artendo DH - фото 5
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Artendo DH - фото 6
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Artendo DH - фото 7
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Artendo DH - фото 8
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Artendo DH - фото 9
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Artendo DH - фото 10
  • Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Artendo DH - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%
19 800 руб.  26 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714270
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Характеристики

Бренд
Ballu
Тип водонагревателя
накопительный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
180
Установка
универсальная
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Форма бака
плоская
Тип ТЭНа
сухой
Защита от перегрева
да
Магниевый анод
Да
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Подводка
боковая, нижняя
Управление
механическое
Класс водостойкости
IPX4
Наличие УЗО
да
Защита от включения без воды
нет
Тип электропитания
от сети
Напряжение электропитания, В
220 - 240 В
Потребляемая мощность, кВт
2
Ширина, см
55.5
Высота, см
89
Глубина, см
35
Габариты (ВxШxГ), см
89x55.5x35
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
95х63х37
Вес, кг.
23.9

Описание товара Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Artendo DH

Электрический накопительный водонагреватель Ballu BWH/S 80 Artendo DH мощностью 2 кВт с емкостью бака 80 л подходит для нагрева воды на троих человек. Водонагреватель оснащен защитой от перегрева, накипи, превышающего давления. Лазерная автоматизированная сварка обеспечивает идеальные швы, препятствующие появлению течи. Для предотвращения появления коррозии внутренний бак выполнен из высококачественной нержавеющей легированной стали. Высококачественная изоляция из вспененного полиуретана, толщиной 20 мм, позволяет надолго сохранять температуру воды. Надежность и долговечность эксплуатации обеспечивается шестиступенчатым контролем качества сварочных швов внутреннего бака и Life-тестом на 160 000 циклов нагрева, и подтверждается премиальной гарантией — 8 лет.



Теги товара: накопительные

Отзывы о товаре Водонагреватель Ballu BWH/S 80 Artendo DH




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип водонагревателя
накопительный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
180
Установка
универсальная
Монтаж
настенный
Цвет
белый
Форма бака
плоская
Тип ТЭНа
сухой
Защита от перегрева
да
Развернуть
Магниевый анод
Да
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Подводка
боковая, нижняя
Управление
механическое
Класс водостойкости
IPX4
Наличие УЗО
да
Защита от включения без воды
нет
Тип электропитания
от сети
Напряжение электропитания, В
220 - 240 В
Потребляемая мощность, кВт
2
Ширина, см
55.5
Высота, см
89
Глубина, см
35
Габариты (ВxШxГ), см
89x55.5x35
Страна производитель
Россия
Описание
Электрический накопительный водонагреватель Ballu BWH/S 80 Artendo DH мощностью 2 кВт с емкостью бака 80 л подходит для нагрева воды на троих человек. Водонагреватель оснащен защитой от перегрева, накипи, превышающего давления. Лазерная автоматизированная сварка обеспечивает идеальные швы, препятствующие появлению течи. Для предотвращения появления коррозии внутренний бак выполнен из высококачественной нержавеющей легированной стали. Высококачественная изоляция из вспененного полиуретана, толщиной 20 мм, позволяет надолго сохранять температуру воды. Надежность и долговечность эксплуатации обеспечивается шестиступенчатым контролем качества сварочных швов внутреннего бака и Life-тестом на 160 000 циклов нагрева, и подтверждается премиальной гарантией — 8 лет.


Теги товара: накопительные
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Отзывы


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