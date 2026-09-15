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Колонка газовая Royal Thermo GWH 14 Inflame купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Колонка газовая Royal Thermo GWH 14 Inflame

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Колонка газовая Royal Thermo GWH 14 Inflame - фото 1
Колонка газовая Royal Thermo GWH 14 Inflame - фото 2
Колонка газовая Royal Thermo GWH 14 Inflame - фото 3
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Колонка газовая Royal Thermo GWH 14 Inflame - фото 6
Колонка газовая Royal Thermo GWH 14 Inflame - фото 7
Колонка газовая Royal Thermo GWH 14 Inflame - фото 8
Колонка газовая Royal Thermo GWH 14 Inflame - фото 9
Колонка газовая Royal Thermo GWH 14 Inflame - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Водонагреватели
  • Колонка газовая Royal Thermo GWH 14 Inflame - фото 1
  • Колонка газовая Royal Thermo GWH 14 Inflame - фото 2
  • Колонка газовая Royal Thermo GWH 14 Inflame - фото 3
  • Колонка газовая Royal Thermo GWH 14 Inflame - фото 4
  • Колонка газовая Royal Thermo GWH 14 Inflame - фото 5
  • Колонка газовая Royal Thermo GWH 14 Inflame - фото 6
  • Колонка газовая Royal Thermo GWH 14 Inflame - фото 7
  • Колонка газовая Royal Thermo GWH 14 Inflame - фото 8
  • Колонка газовая Royal Thermo GWH 14 Inflame - фото 9
  • Колонка газовая Royal Thermo GWH 14 Inflame - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
17 590 руб.  24 930 руб. 
Начислим 282 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 679394
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Колонка газовая Royal Thermo GWH 14 Inflame
17 590 руб. -29%
24 930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Royal Thermo
Тип товара
Водонагреватели
Размеры в упаковке, см
73х45х24
Вес, кг.
11.95

Описание товара Колонка газовая Royal Thermo GWH 14 Inflame

Серия газовых водонагревателей Inflame разработана на основе самых современных технологий. Приборы обеспечивают бесперебойную подачу горячей воды в течение всего срока службы и обладают всеми необходимыми характеристиками, которые делают эксплуатацию простой, удобной и безопасной. Автоматический розжиг обеспечивает бесшумное включение прибора. Встроенная электроника осуществляет контроль за работой водонагревателя, что повышает Розжиг горелки происходит автоматически при открытии крана. Во всех газовых водонагревателях Royal Thermo установлен современный теплообменник из бескислородной меди. Применение новейшей технологии обеспечивает нагревательному элементу стойкость к коррозии, повышает его надежность и увеличивает долговечность. Отсутствие в составе вредных для здоровья металлов делает работу водонагревателя безопасной для здоровья человека и окружающей среды.

Отзывы о товаре Колонка газовая Royal Thermo GWH 14 Inflame




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Royal Thermo
Тип товара
Водонагреватели
Описание
Серия газовых водонагревателей Inflame разработана на основе самых современных технологий. Приборы обеспечивают бесперебойную подачу горячей воды в течение всего срока службы и обладают всеми необходимыми характеристиками, которые делают эксплуатацию простой, удобной и безопасной. Автоматический розжиг обеспечивает бесшумное включение прибора. Встроенная электроника осуществляет контроль за работой водонагревателя, что повышает Розжиг горелки происходит автоматически при открытии крана. Во всех газовых водонагревателях Royal Thermo установлен современный теплообменник из бескислородной меди. Применение новейшей технологии обеспечивает нагревательному элементу стойкость к коррозии, повышает его надежность и увеличивает долговечность. Отсутствие в составе вредных для здоровья металлов делает работу водонагревателя безопасной для здоровья человека и окружающей среды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Колонка газовая Royal Thermo GWH 14 Inflame - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 17590 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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