Колонка газовая Royal Thermo GWH 14 Inflame
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Характеристики
Описание товара Колонка газовая Royal Thermo GWH 14 Inflame
Серия газовых водонагревателей Inflame разработана на основе самых современных технологий. Приборы обеспечивают бесперебойную подачу горячей воды в течение всего срока службы и обладают всеми необходимыми характеристиками, которые делают эксплуатацию простой, удобной и безопасной. Автоматический розжиг обеспечивает бесшумное включение прибора. Встроенная электроника осуществляет контроль за работой водонагревателя, что повышает Розжиг горелки происходит автоматически при открытии крана. Во всех газовых водонагревателях Royal Thermo установлен современный теплообменник из бескислородной меди. Применение новейшей технологии обеспечивает нагревательному элементу стойкость к коррозии, повышает его надежность и увеличивает долговечность. Отсутствие в составе вредных для здоровья металлов делает работу водонагревателя безопасной для здоровья человека и окружающей среды.
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