Описание товара Водонагреватель Electrolux EWH 30 SmartInverter Grafit

Electrolux серии EWH SmartInverter электрический накопительный водонагреватель с внутренним баком из нержавеющей стали, инверторным управлением и максимальным классом энергоэффективности - C.Уникальная технология впервые реализованная в водонагревателях, направлена на снижение нагрузки на электрическую сеть и ТЭНы благодаря автоматическому изменению мощности ТЭНов. Другим словами ТЭНы сами подстраиваются и подогревают воду внутри водонагревателя на такой мощности, которая в данный отрезок времени объективно необходима. Благодаря этой технологии экономится и электроэнергия и ресурс работы нагревательных элементов, так как ТЭНы больше не работают на полную, когда это не нужно!Это технология запоминаний привычек пользователя.После первых 7 дней знакомства водонагревателя с Вашими привычками Вы можете больше не задумываться о управлении водонагревателя, прибор на основе вашего использования до этого составит алгоритм по которому в дальнейшем будет работать — он сам решит, когда ему необходимо подготовить для Вас горячую воду.Водонагреватели серии оснащены активным анодом (Электронным анодом). Анод представляет собой титановый стержень и обеспечивает защиту от коррозии всегда, когда водонагреватель подключен к сети электропитания.Электронный анод не требует замены, ежегодного сервисного обслуживания и увеличивает защиту внутренних стенок водонагревателя от коррозии в десятки раз.SmartInverter совместим с беспроводной портативной колонкой Electrolux Mini beat.Подключение к Wi-Fi дает возможность удаленного управления нагревом воды из любой точки мира. Это позволит не только нагреть воду к вашему приходу до необходимой температуры, но и значительно сэкономить затраты на электроэнергию.Система «СУХИХ» ТЭНов – «X-HEAT» - это система при которой нагревательные элемента, которые не имеют прямого контакта с водой. ТЭНы располагаются в специальных металлических кожухах, закрепленных на фланце в нижней части бака, что ограничивает образование накипи на ТЭНах и значительно увеличивает ресурс их работы.Система профессиональной антибактериальной обработки воды Bacteria Stop System – цикл термических обработок(нагрев до 70°С) воды внутри водонагревателя при которых погибают вегетативные формы микроорганизмов, находящиеся в воде и активно размножающиеся при долгом неиспользовании прибора.Автоматическое поддержание температуры в баке не ниже +4°С.EWH SmartInverter имеет многоступенчатую систему безопасности. Специальный термостат не дает воде нагреться выше 75°C. Предохранительный сливной клапан уберегает прибор от избыточного давления, а Устройство Защитного Отключения на электрическом кабеле – от утечки электричества.Внутренний бак изготовлен из высококачественной нержавеющей стали с высоким содержанием антикоррозионных легирующих элементов, таких как хром и никель. Сталь с такими характеристиками более устойчива к коррозии и технологична при обработке, что обеспечивает долговечность и высокую надежность работы водонагревателей.При производстве внутренних баков водонагревателя применяется полностью автоматическая аргонная сварка нового поколения, что позволяет полностью избежать дефектов, связанных с ручным производством, гарантирует безупречное качество сварочных швов и коррозионную стойкость в период эксплуатации. Каждый водонагреватель проходит детальное тестирование после производства, что обеспечивает высокое качество и безупречную работу приборов на долгие годы.Водонагреватели серии универсальны при монтаже: их можно устанавливать как вертикально, так и горизонтально, что открывает большие возможности для выбора подходящего места в помещении. Благодаря современной плоской форме и компактным размерам водонагреватели не сложно разместить в любом малогабаритном помещении.Также вы можете изменить и ориентацию дисплея, устанавливая его либо вертикально, либо горизонтально.Теперь в водонагревателях Electrolux предусмотрена возможность установки таймера или отложенного нагрева — прибор самостоятельно рассчитает время нагрева воды по настройкам пользователя, включится заблаговременно и начнет нагрев. Просто установите время, к которому Вам потребуется горячая вода.На панели управления можно выбрать функцию половинной мощности. Она позволяет экономить электроэнергию и использовать прибор в помещениях с ограниченной мощностью сети, например на даче. Установив полную мощность, включается функция быстрого нагрева до заданной температуры.С помощью ручки регулировки и LED-дисплея Вы можете установить необходимую температуру нагрева с точностью до 1°C. Во время нагрева на LED-дисплее будет отображаться текущая температура внутри водонагревателя.В модели EWH SmartInverter есть функция эко-режима, при котором вода будет нагреваться до температуры около 55°С. При такой температуре повышается, рабочий ресурс ТЭНа, происходит обеззараживание воды и практически не образуется накипь.Для эффективной теплоизоляции приборов использован 35-миллиметровый слой вспененного полиуретана (CFC-Free) - экологически чистого материала, который заполняется по особой технологии под высоким давлением. Он безопасен для окружающей среды и здоровья людей, обладает прекрасными теплоизолирующими свойствами и сводит тепловые потери и высокие энергозатраты к минимуму.Премиальная гарантия 8 лет