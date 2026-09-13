Водонагреватель Electrolux EWH 30 Centurio IQ 3.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
30
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
72
Установка
настенная
Форма бака
овальная
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Потребляемая мощность, кВт
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%18 990 руб. 25 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714283
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Характеристики
Бренд
Защитный анод
Да
Особенности
дисплей, подключение к стандартной розетке, сухой ТЭН, управление со смартфона
Способ подачи воды
напорный
Страна бренда
Швеция
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
30
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
72
Установка
настенная
Форма бака
овальная
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Наличие УЗО
да
Потребляемая мощность, кВт
2
Габариты (ВxШxГ), см
26x43.5x63.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
69х51х29
Вес, кг.
13.2
Описание товара Водонагреватель Electrolux EWH 30 Centurio IQ 3.0
Водонагреватель Electrolux EWH 30 Centurio IQ 3.0 имеет компактный объем 30 л, что хватит на одного человека. Система сухих ТЭНов «X-Heat» обладает большим ресурсом и долговечностью, поскольку нагревательный элемент не контактирует с водой и на нем не образуется накипь. В режиме «Антизамерзание», прибор самостоятельно будет поддерживать температуру в баке на отметке +4°С. Он своевременно включится, когда температура внутри устройства опустится ниже этой отметки, и обесточит нагревательные элементы при достижении +4°С.
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Техника для уборки, Швейная техника, проточные, кухонные, недорогие, проточные 3.5 квт
Теги товара: накопительные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Защитный анод
Да
Особенности
дисплей, подключение к стандартной розетке, сухой ТЭН, управление со смартфона
Способ подачи воды
напорный
Страна бренда
Швеция
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Тип водонагревателя
накопительный
Объем, л
30
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
75
Время нагрева воды
72
Развернуть
Установка
настенная
Форма бака
овальная
Защита от перегрева
да
Внутреннее покрытие бака
нержавеющая сталь
Наличие УЗО
да
Потребляемая мощность, кВт
2
Габариты (ВxШxГ), см
26x43.5x63.5
Страна производитель
Китай
Водонагреватель Electrolux EWH 30 Centurio IQ 3.0 имеет компактный объем 30 л, что хватит на одного человека. Система сухих ТЭНов «X-Heat» обладает большим ресурсом и долговечностью, поскольку нагревательный элемент не контактирует с водой и на нем не образуется накипь. В режиме «Антизамерзание», прибор самостоятельно будет поддерживать температуру в баке на отметке +4°С. Он своевременно включится, когда температура внутри устройства опустится ниже этой отметки, и обесточит нагревательные элементы при достижении +4°С.
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Техника для уборки, Швейная техника, проточные, кухонные, недорогие, проточные 3.5 квт
Теги товара: накопительные
Смотрите также: Водонагреватели, Гладильная техника, Климатическое оборудование, Техника для уборки, Швейная техника, проточные, кухонные, недорогие, проточные 3.5 квт
Теги товара: накопительные
Водонагреватель Electrolux EWH 30 Centurio IQ 3.0 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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