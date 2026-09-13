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Планшет Digma Pro Zenith 6/128Gb 11" (TA2D1P01) графит купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Планшет Digma Pro Zenith 6/128Gb 11" (TA2D1P01) графит

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Планшет Digma Pro Zenith 6/128Gb 11&quot; (TA2D1P01) графит - фото 1
Планшет Digma Pro Zenith 6/128Gb 11&quot; (TA2D1P01) графит - фото 2
Планшет Digma Pro Zenith 6/128Gb 11&quot; (TA2D1P01) графит - фото 3
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Планшет Digma Pro Zenith 6/128Gb 11&quot; (TA2D1P01) графит - фото 6
Планшет Digma Pro Zenith 6/128Gb 11&quot; (TA2D1P01) графит - фото 7
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Планшет Digma Pro Zenith 6/128Gb 11&quot; (TA2D1P01) графит - фото 10
Планшет Digma Pro Zenith 6/128Gb 11&quot; (TA2D1P01) графит - фото 11
Планшет Digma Pro Zenith 6/128Gb 11&quot; (TA2D1P01) графит - фото 12
Планшет Digma Pro Zenith 6/128Gb 11&quot; (TA2D1P01) графит - фото 13
Планшет Digma Pro Zenith 6/128Gb 11&quot; (TA2D1P01) графит - фото 14
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Digma Pro Zenith
Цвет
графитовый
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
Unisoc Tiger T606
Количество ядер процессора
8
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  • Планшет Digma Pro Zenith 6/128Gb 11&quot; (TA2D1P01) графит - фото 7
  • Планшет Digma Pro Zenith 6/128Gb 11&quot; (TA2D1P01) графит - фото 8
  • Планшет Digma Pro Zenith 6/128Gb 11&quot; (TA2D1P01) графит - фото 9
  • Планшет Digma Pro Zenith 6/128Gb 11&quot; (TA2D1P01) графит - фото 10
  • Планшет Digma Pro Zenith 6/128Gb 11&quot; (TA2D1P01) графит - фото 11
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  • Планшет Digma Pro Zenith 6/128Gb 11&quot; (TA2D1P01) графит - фото 21
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714208
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Характеристики

Бренд
Digma PRO
Партномер для планшетов
TA2D1P01
Линейка
Digma Pro Zenith
Цвет
графитовый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
документация, зарядное устройство, кабель USB-C, салфетка для протирки экрана, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, стилус, чехолещё
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
Unisoc Tiger T606
Частота процессора, МГц
1.8
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
6 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка стандартов сотовой связи
4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
8000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
256.8 х 168.3 х 7.5 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, кг.
1.32

Описание товара Планшет Digma Pro Zenith 6/128Gb 11" (TA2D1P01) графит

Планшет Digma Pro Zenith — это стильное и мощное устройство в графитовом цвете с металлическим корпусом для тех, кто ищет надежного и функционального спутника для повседневных задач. Экран и дизайн Модель оснащена 11-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920x1200 пикселей, что обеспечивает четкость и яркость изображения. Экран поддерживает мультитач и автоматическую ориентацию, а его яркость составляет 350 кд/м?. Плотность пикселей 206 PPI гарантирует высокую детализацию. Аксессуар для работы и творчества Наличие пассивного стилуса в комплекте подарит дополнительные возможности при взаимодействии с интерфейсом и приложениями. Работает без подключения и установки драйверов. Производительность и память В основе Zenith лежит восьмиядерный процессор Unisoc T606 с тактовой частотой 1,6 ГГц, работающий с 6 ГБ оперативной памяти. Встроенная память составляет 128 ГБ и может быть расширена до 1 ТБ с помощью карт microSD. Интегрированный графический контроллер Mali-G57 MP1 обеспечивает плавную работу с графикой. Операционная система Android 14 предлагает современный и интуитивно понятный интерфейс. Мультимедиа и камера Zenith оснащен двумя динамиками для качественного и объемного звука. Основная камера с разрешением 13 Mpix и фронтальная камера с разрешением 5 Mpix позволяют делать яркие и детализированные снимки и видеозвонки. Датчики и удобство Встроенные датчики, включая акселерометр, датчик освещенности и датчик приближения, добавляют устройству функциональности и удобства. Питание и аккумулятор Аккумулятор емкостью 8000 мАч с поддержкой быстрой зарядки рассчитан на длительную работу. В основе батареи лежит технология Li-Ion. Комплектация В комплект входят стилус, набор наклеек, салфетка для экрана, скрепка для извлечения SIM-карты и защитный чехол.

Отзывы о товаре Планшет Digma Pro Zenith 6/128Gb 11" (TA2D1P01) графит




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Характеристики
Бренд
Digma PRO
Партномер для планшетов
TA2D1P01
Линейка
Digma Pro Zenith
Цвет
графитовый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
документация, зарядное устройство, кабель USB-C, салфетка для протирки экрана, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, стилус, чехолещё
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
Unisoc Tiger T606
Развернуть
Частота процессора, МГц
1.8
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
6 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка стандартов сотовой связи
4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
8000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
256.8 х 168.3 х 7.5 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Планшет Digma Pro Zenith — это стильное и мощное устройство в графитовом цвете с металлическим корпусом для тех, кто ищет надежного и функционального спутника для повседневных задач. Экран и дизайн Модель оснащена 11-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920x1200 пикселей, что обеспечивает четкость и яркость изображения. Экран поддерживает мультитач и автоматическую ориентацию, а его яркость составляет 350 кд/м?. Плотность пикселей 206 PPI гарантирует высокую детализацию. Аксессуар для работы и творчества Наличие пассивного стилуса в комплекте подарит дополнительные возможности при взаимодействии с интерфейсом и приложениями. Работает без подключения и установки драйверов. Производительность и память В основе Zenith лежит восьмиядерный процессор Unisoc T606 с тактовой частотой 1,6 ГГц, работающий с 6 ГБ оперативной памяти. Встроенная память составляет 128 ГБ и может быть расширена до 1 ТБ с помощью карт microSD. Интегрированный графический контроллер Mali-G57 MP1 обеспечивает плавную работу с графикой. Операционная система Android 14 предлагает современный и интуитивно понятный интерфейс. Мультимедиа и камера Zenith оснащен двумя динамиками для качественного и объемного звука. Основная камера с разрешением 13 Mpix и фронтальная камера с разрешением 5 Mpix позволяют делать яркие и детализированные снимки и видеозвонки. Датчики и удобство Встроенные датчики, включая акселерометр, датчик освещенности и датчик приближения, добавляют устройству функциональности и удобства. Питание и аккумулятор Аккумулятор емкостью 8000 мАч с поддержкой быстрой зарядки рассчитан на длительную работу. В основе батареи лежит технология Li-Ion. Комплектация В комплект входят стилус, набор наклеек, салфетка для экрана, скрепка для извлечения SIM-карты и защитный чехол.
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