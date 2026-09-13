Top.Mail.Ru
Планшет Huawei MatePad SE 11'' 8/128Gb LTE (53014AYK) Gray купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Планшет Huawei MatePad SE 11'' 8/128Gb LTE (53014AYK) Gray

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb LTE (53014AYK) Gray - фото 1
Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb LTE (53014AYK) Gray - фото 2
Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb LTE (53014AYK) Gray - фото 3
Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb LTE (53014AYK) Gray - фото 4
Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb LTE (53014AYK) Gray - фото 5
Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb LTE (53014AYK) Gray - фото 6
Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb LTE (53014AYK) Gray - фото 7
Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb LTE (53014AYK) Gray - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Планшеты
Линейка
Huawei MatePad SE
Цвет
серый
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
Hisilicon Kirin 710A
Количество ядер процессора
8
  • Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb LTE (53014AYK) Gray - фото 1
  • Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb LTE (53014AYK) Gray - фото 2
  • Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb LTE (53014AYK) Gray - фото 3
  • Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb LTE (53014AYK) Gray - фото 4
  • Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb LTE (53014AYK) Gray - фото 5
  • Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb LTE (53014AYK) Gray - фото 6
  • Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb LTE (53014AYK) Gray - фото 7
  • Планшет Huawei MatePad SE 11&#039;&#039; 8/128Gb LTE (53014AYK) Gray - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 706024
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Планшеты
Партномер для планшетов
53014AYK
Линейка
Huawei MatePad SE
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
документация, зарядное устройство, кабель USB-C
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
Hisilicon Kirin 710A
Частота процессора, МГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
нет
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
7700
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х17х4
Вес, г.
820

Описание товара Планшет Huawei MatePad SE 11'' 8/128Gb LTE (53014AYK) Gray

HUAWEI MatePad SE 11- планшет, оснащенный 11-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920 x 1200 пикселей. Планшет также оснащен процессором HiSilicon Kirin 710A, работает на базе HarmonyOS 2 и поддерживает высокоскоростное подключение по Wi-Fi 5. Безрамочный экран FullView 11 дюймов с защитой зрения: полезная площадь экрана 85% и два сертификата защиты зрения (сертификат защиты от синего света (на уровне аппаратного обеспечения) T?V Rheinland и сертификат защиты от мерцания T?V Rheinland). HarmonyOS 2.0: поддержка множества разнообразных передовых функций, таких как Мультиэкран, режим нескольких окон и App Multiplier. Цельный металлический корпус: толщина 6,9 мм, вес 475 г. Иммерсивные аудиовизуальные эффекты: аудиосистема с четырьмя динамиками и алгоритм звуковых эффектов на основе сценариев HUAWEI Histen 9.0. Длительный срок работы батареи: высокоемкая батарея 7700 мА*ч и быстрая зарядка 22,5 Вт.

Отзывы о товаре Планшет Huawei MatePad SE 11'' 8/128Gb LTE (53014AYK) Gray




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Планшеты
Партномер для планшетов
53014AYK
Линейка
Huawei MatePad SE
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
документация, зарядное устройство, кабель USB-C
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
Hisilicon Kirin 710A
Развернуть
Частота процессора, МГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
нет
Фронтальная камера, МП
5
Тыловая камера, МП
8 Мп
Bluetooth
5.1
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
7700
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Страна производитель
Китай
Описание
HUAWEI MatePad SE 11- планшет, оснащенный 11-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920 x 1200 пикселей. Планшет также оснащен процессором HiSilicon Kirin 710A, работает на базе HarmonyOS 2 и поддерживает высокоскоростное подключение по Wi-Fi 5. Безрамочный экран FullView 11 дюймов с защитой зрения: полезная площадь экрана 85% и два сертификата защиты зрения (сертификат защиты от синего света (на уровне аппаратного обеспечения) T?V Rheinland и сертификат защиты от мерцания T?V Rheinland). HarmonyOS 2.0: поддержка множества разнообразных передовых функций, таких как Мультиэкран, режим нескольких окон и App Multiplier. Цельный металлический корпус: толщина 6,9 мм, вес 475 г. Иммерсивные аудиовизуальные эффекты: аудиосистема с четырьмя динамиками и алгоритм звуковых эффектов на основе сценариев HUAWEI Histen 9.0. Длительный срок работы батареи: высокоемкая батарея 7700 мА*ч и быстрая зарядка 22,5 Вт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Планшет Huawei MatePad SE 11'' 8/128Gb LTE (53014AYK) Gray - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...