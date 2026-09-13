Планшет Huawei MatePad SE 11'' 8/128Gb LTE (53014AYK) Gray
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Планшет Huawei MatePad SE 11'' 8/128Gb LTE (53014AYK) Gray
HUAWEI MatePad SE 11- планшет, оснащенный 11-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1920 x 1200 пикселей. Планшет также оснащен процессором HiSilicon Kirin 710A, работает на базе HarmonyOS 2 и поддерживает высокоскоростное подключение по Wi-Fi 5. Безрамочный экран FullView 11 дюймов с защитой зрения: полезная площадь экрана 85% и два сертификата защиты зрения (сертификат защиты от синего света (на уровне аппаратного обеспечения) T?V Rheinland и сертификат защиты от мерцания T?V Rheinland). HarmonyOS 2.0: поддержка множества разнообразных передовых функций, таких как Мультиэкран, режим нескольких окон и App Multiplier. Цельный металлический корпус: толщина 6,9 мм, вес 475 г. Иммерсивные аудиовизуальные эффекты: аудиосистема с четырьмя динамиками и алгоритм звуковых эффектов на основе сценариев HUAWEI Histen 9.0. Длительный срок работы батареи: высокоемкая батарея 7700 мА*ч и быстрая зарядка 22,5 Вт.
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