Описание товара Планшет Digma Pro HIT 18 T606 8/128Gb Purple

Занимайся тем, что нравится, в своем комфортном пространстве!. Стильные планшеты Digma Pro привлекают внимание. Эти тонкие и легкие устройства изготовлены из материалов высочайшего качества. Они выглядят красиво, а вы с ними –эффектно. Погрузитесь в магию кино, насладитесь сервисами потокового вещания Twitch, Netflix, YouYube, VK Play, Kion. Смотрите все любимые шоу и фильмы в идеальном качестве на 10.5-дюймовом экранe с матрицей IPS, который не имеет себе равных по яркости изображения и точности цветопередачи. Наполните окружающее пространство насыщенным реалистичным звуком благодаря четырем динамикам. Откройте для себя многогранный мир музыкальных передач, видеотрансляций с концертов и фестивалей. Оцените технические преимущества производительного восьмиядерного процессора Unisoc T616 в сочетании с 8 Гб оперативной памяти: исключительно плавное воспроизведение изображения и пролистывание страниц. Держите под рукой все фото, видео, фильмы и другой контент – на вместительном накопителе объёмом 128 Гб хватит места для всего, что вы любите. А благодаря комплектации модулем, сертифицированным для подключения к беспроводным сетям стандарта Wi-Fi 5, вы получите высокую скорость сетевого подключения и полностью избавитесь от задержек отображения в мобильных играх. Планшеты линейки PRIME выглядят современно, стильно и очень технологично. Благодаря легкому и одновременно прочному алюминиевому корпусу толщина планшета составляет всего 7.3 мм. Вы увлекаетесь фотографией, ищете новые сервисы для общения с друзьямиx В Google Play есть приложения для любых увлечений и многое другое. Надоело быть привязанным к розеткеx Благодаря внушительному аккумулятору емкостью 7000 мАч можно просматривать видео, играть и читать, не беспокоясь о подзарядке устройства. Кроме того, планшет поддерживает функцию быстрой зарядки и комплектуется зарядным устройством 18 Вт. Планшет поставляется с предустановленной ОС Android 13. Используйте все преимущества новейших функций этой «операционки». Мы заботимся о своих пользователях, поэтому добавили в комплект защитный чехол. Он поможет сохранить устройство от повреждений.