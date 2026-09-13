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Планшет Digma Pro Edge 8/256Gb 11" (TA3E1M01) синий купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Планшет Digma Pro Edge 8/256Gb 11" (TA3E1M01) синий

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Планшет Digma Pro Edge 8/256Gb 11&quot; (TA3E1M01) синий - фото 1
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Планшет Digma Pro Edge 8/256Gb 11&quot; (TA3E1M01) синий - фото 8
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Планшет Digma Pro Edge 8/256Gb 11&quot; (TA3E1M01) синий - фото 11
Планшет Digma Pro Edge 8/256Gb 11&quot; (TA3E1M01) синий - фото 12
Планшет Digma Pro Edge 8/256Gb 11&quot; (TA3E1M01) синий - фото 13
Планшет Digma Pro Edge 8/256Gb 11&quot; (TA3E1M01) синий - фото 14
Планшет Digma Pro Edge 8/256Gb 11&quot; (TA3E1M01) синий - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Digma Pro Edge
Цвет
синий
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Helio G85
Количество ядер процессора
8
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  • Планшет Digma Pro Edge 8/256Gb 11&quot; (TA3E1M01) синий - фото 8
  • Планшет Digma Pro Edge 8/256Gb 11&quot; (TA3E1M01) синий - фото 9
  • Планшет Digma Pro Edge 8/256Gb 11&quot; (TA3E1M01) синий - фото 10
  • Планшет Digma Pro Edge 8/256Gb 11&quot; (TA3E1M01) синий - фото 11
  • Планшет Digma Pro Edge 8/256Gb 11&quot; (TA3E1M01) синий - фото 12
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  • Планшет Digma Pro Edge 8/256Gb 11&quot; (TA3E1M01) синий - фото 14
  • Планшет Digma Pro Edge 8/256Gb 11&quot; (TA3E1M01) синий - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714188
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Характеристики

Бренд
Digma
Партномер для планшетов
TA3E1M01
Линейка
Digma Pro Edge
Цвет
синий
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
документация, зарядное устройство, кабель USB-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехолещё
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Helio G85
Частота процессора, МГц
0.002
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка стандартов сотовой связи
3G, 4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
7000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
169x256.8x7.6мм
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Планшет Digma Pro Edge 8/256Gb 11" (TA3E1M01) синий

С 11-дюймовым экраном с разрешением 1920x1200 пикселей и технологией In-Cell, вы получаете реалистичную яркую картинку (350 нит и 224 PPI) и удобный отклик при управлении. Внутри устройства установлен процессор MTK Helio G85 с тактовой частотой до 2 ГГц, 8 ГБ высокоскоростной оперативной памяти типа LPDDR4X и 256 ГБ встроенной памяти для хранения файлов, приложений и мультимедиа. При необходимости, можно увеличить память с помощью карты microSD до 256 ГБ. Мощный графический процессор Mali-G52 MP2 с архитектурой Bifrost 2nd gen и частотой 1 ГГц обеспечивает плавность в большинстве мобильных игр. Планшет поддерживает технологию связи 4G, что позволяет всегда оставаться на связи, а также имеет встроенный модуль для сим-карты nano-SIM. Основная камера планшета с разрешением 13 Мп и автофокусом позволит делать снимки хорошего качества и записывать видео, а фронтальная камера 5 Мп отлично подходит для видеозвонков и селфи. С операционной системой Android 14 вы получаете доступ ко всем последним функциям и приложениям, что делает планшет хорошим выбором для работы, учебы или развлечений. Поддержка Wi-Fi (2.4 ГГц и 5 ГГц) и Bluetooth 5.0 обеспечат стабильное соединение с интернетом и другими устройствами. Digma Pro Edge оснащен емким аккумулятором на 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, что позволяет использовать устройство в течение долгого времени без подзарядки. Легкий (всего 490 г) корпус с тонкими рамками в мятном цвете выполнен из металла, что придает планшету стильный и премиальный вид.

Отзывы о товаре Планшет Digma Pro Edge 8/256Gb 11" (TA3E1M01) синий




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Характеристики
Бренд
Digma
Партномер для планшетов
TA3E1M01
Линейка
Digma Pro Edge
Цвет
синий
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
документация, зарядное устройство, кабель USB-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехолещё
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11
Разрешение экрана
1920x1200
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Helio G85
Развернуть
Частота процессора, МГц
0.002
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Поддержка стандартов сотовой связи
3G, 4G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Емкость аккумулятора
7000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
169x256.8x7.6мм
Страна производитель
Китай
Описание
С 11-дюймовым экраном с разрешением 1920x1200 пикселей и технологией In-Cell, вы получаете реалистичную яркую картинку (350 нит и 224 PPI) и удобный отклик при управлении. Внутри устройства установлен процессор MTK Helio G85 с тактовой частотой до 2 ГГц, 8 ГБ высокоскоростной оперативной памяти типа LPDDR4X и 256 ГБ встроенной памяти для хранения файлов, приложений и мультимедиа. При необходимости, можно увеличить память с помощью карты microSD до 256 ГБ. Мощный графический процессор Mali-G52 MP2 с архитектурой Bifrost 2nd gen и частотой 1 ГГц обеспечивает плавность в большинстве мобильных игр. Планшет поддерживает технологию связи 4G, что позволяет всегда оставаться на связи, а также имеет встроенный модуль для сим-карты nano-SIM. Основная камера планшета с разрешением 13 Мп и автофокусом позволит делать снимки хорошего качества и записывать видео, а фронтальная камера 5 Мп отлично подходит для видеозвонков и селфи. С операционной системой Android 14 вы получаете доступ ко всем последним функциям и приложениям, что делает планшет хорошим выбором для работы, учебы или развлечений. Поддержка Wi-Fi (2.4 ГГц и 5 ГГц) и Bluetooth 5.0 обеспечат стабильное соединение с интернетом и другими устройствами. Digma Pro Edge оснащен емким аккумулятором на 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт, что позволяет использовать устройство в течение долгого времени без подзарядки. Легкий (всего 490 г) корпус с тонкими рамками в мятном цвете выполнен из металла, что придает планшету стильный и премиальный вид.
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Доставка
Отзывы


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