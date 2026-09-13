Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCS711PET черный/красный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Вертикальный пылесос
Цвет
красный
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.3
Время работы от аккумулятора, мин
40
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 714170
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Вертикальный пылесос
Труба всасывания
гибкая
Цвет
красный
Комплектация
док-станция
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.3
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
подсветка рабочей зоны
Уровень шума
82
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Время работы от аккумулятора, мин
40
Станция для хранения
с зарядкой
Время зарядки, ч
5
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
80х30х20
Вес, кг.
4.5
Описание товара Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCS711PET черный/красный
Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCS711PET черный/красный
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Теги товара: для сухой уборки
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Вертикальный пылесос
Труба всасывания
гибкая
Цвет
красный
Комплектация
док-станция
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.3
Регулятор мощности
на ручке
Функциональные особенности
подсветка рабочей зоны
Уровень шума
82
Тип аккумулятора комплекте
Li-Ion
Развернуть
Время работы от аккумулятора, мин
40
Станция для хранения
с зарядкой
Время зарядки, ч
5
Страна производитель
Германия
Вертикальный пылесос (handstick) Bosch BCS711PET черный/красный
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Теги товара: для сухой уборки
Смотрите также: Аксессуары для пылесосов, Вертикальные пылесосы, Паровые швабры, Пароочистители, Пылесосы, Роботы-пылесосы, Стеклоочистители, Makita, Deerma, Dreame, StarWind, беспроводные, моющий беспроводной с самоочисткой, моющие, моющий с паром, моющий с самоочисткой, моющий Dreame
Теги товара: для сухой уборки
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