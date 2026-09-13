Смартфон Realme 15T 12/256Gb титан
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Смартфон Realme 15T 12/256Gb титан
Realme 15T 12/256GB Titan - 5G-смартфон с дисплеем до 120 Гц и пиковой яркостью около 4000 нит, что обеспечивает хорошую читаемость даже под прямым солнцем. Крупный аккумулятор порядка 7000 мА·ч и быстрая зарядка до 60 Вт делают модель ориентированной на максимальную автономность.
Для кого и под какие задачи
Смартфон подойдёт пользователям, которые много времени проводят вне дома: частые поездки, навигация, активный мобильный интернет, стриминг. Это удобный вариант для тех, кто совмещает рабочие мессенджеры, почту, офисные приложения и развлечения на одном устройстве и не хочет постоянно думать о зарядке.
Камеры и съёмка
50-Мп основная камера и продвинутая фронтальная камера обеспечивают необходимое качество для повседневной съёмки, селфи и видеозвонков. Алгоритмы ИИ помогают автоматически подстраивать параметры, улучшая цвет и детализацию, что удобно при быстром "точечном" фотографировании.
Батарея и функциональность
Ёмкий аккумулятор около 7000 мА·ч даёт заметно больше времени работы по сравнению с большинством устройств с 5000 мА·ч, а быстрая зарядка до 60 Вт позволяет оперативно пополнить запас энергии. Поддержка 5G, NFC, современных версий Wi-Fi и Bluetooth, а также гибкие настройки энергосбережения realme UI делают смартфон удобным и для активного, и для экономного режима эксплуатации.
Важные нюансы перед покупкой
За счёт увеличенной батареи корпус может быть более массивным и тяжёлым, чем у классических моделей - это стоит учитывать, если важны минимальная толщина и вес. Потенциал 5G и высокой пиковой яркости особенно хорошо раскрывается при наличии покрытия 5G и активном использовании смартфона на улице или в поездках, поэтому при выборе модели полезно ориентироваться на реальные сценарии использования.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 256 GB, 12 GB, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, Две SIM-карты
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 19 910 руб.4978 руб. в СплитСмартфон Honor X8d 8/128Gb (5109CCTW) Gray
-
В наличииЦена 19 910 руб.4978 руб. в СплитСмартфон HONOR X7e 6/256GB Midnight Black 5109CHYV
-
В наличииЦена 26 630 руб.6658 руб. в СплитNova 15 Max Black
-
В наличииЦена 26 630 руб.6658 руб. в СплитNova 15 Max Cyan
-
В наличииЦена 26 630 руб.6658 руб. в СплитNova 15 Max Gold
-
В наличииЦена 27 020 руб.6755 руб. в СплитСмартфон Honor X9d 8/256Gb (5109BYKS) Gold
-
В наличииЦена 27 810 руб.6953 руб. в СплитМобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJS GOLD HONOR
-
В наличииЦена 27 810 руб.6953 руб. в СплитМобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJR GREY HONOR
-
В наличииЦена 29 850 руб.7463 руб. в СплитСмартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSG Green
-
В наличииЦена 32 550 руб.8138 руб. в СплитСмартфон Honor 400 8/256Gb Black
-
В наличииЦена 32 550 руб.8138 руб. в СплитСмартфон Honor 400 8/256Gb Silver
-
В наличииЦена 33 860 руб.8465 руб. в СплитСмартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSD Green
Realme 15T 12/256GB Titan - 5G-смартфон с дисплеем до 120 Гц и пиковой яркостью около 4000 нит, что обеспечивает хорошую читаемость даже под прямым солнцем. Крупный аккумулятор порядка 7000 мА·ч и быстрая зарядка до 60 Вт делают модель ориентированной на максимальную автономность.
Для кого и под какие задачи
Смартфон подойдёт пользователям, которые много времени проводят вне дома: частые поездки, навигация, активный мобильный интернет, стриминг. Это удобный вариант для тех, кто совмещает рабочие мессенджеры, почту, офисные приложения и развлечения на одном устройстве и не хочет постоянно думать о зарядке.
Камеры и съёмка
50-Мп основная камера и продвинутая фронтальная камера обеспечивают необходимое качество для повседневной съёмки, селфи и видеозвонков. Алгоритмы ИИ помогают автоматически подстраивать параметры, улучшая цвет и детализацию, что удобно при быстром "точечном" фотографировании.
Батарея и функциональность
Ёмкий аккумулятор около 7000 мА·ч даёт заметно больше времени работы по сравнению с большинством устройств с 5000 мА·ч, а быстрая зарядка до 60 Вт позволяет оперативно пополнить запас энергии. Поддержка 5G, NFC, современных версий Wi-Fi и Bluetooth, а также гибкие настройки энергосбережения realme UI делают смартфон удобным и для активного, и для экономного режима эксплуатации.
Важные нюансы перед покупкой
За счёт увеличенной батареи корпус может быть более массивным и тяжёлым, чем у классических моделей - это стоит учитывать, если важны минимальная толщина и вес. Потенциал 5G и высокой пиковой яркости особенно хорошо раскрывается при наличии покрытия 5G и активном использовании смартфона на улице или в поездках, поэтому при выборе модели полезно ориентироваться на реальные сценарии использования.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 256 GB, 12 GB, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, Две SIM-карты
Отзывы о товаре Смартфон Realme 15T 12/256Gb титан