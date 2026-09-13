Ten Sharp - Their Ultimate Collection (0196587650216) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ten Sharp
Альбом (сингл)
Their Ultimate Collection
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 712370
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[196587650216]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ten Sharp
Альбом (сингл)
Their Ultimate Collection
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
You, Rich man, When the snow falls, Ain't my beating heart, Japanese lovesong, Lines on your face, Rumours in the city, Dreamhome, Beautiful, After all the love has gone, Everything, Feel my love, One love
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Ultimate Collection (11)
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300
Описание товара Ten Sharp - Their Ultimate Collection (0196587650216) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: You, Rich man, When the snow falls, Ain't my beating heart, Japanese lovesong, Lines on your face, Rumours in the city, Dreamhome, Beautiful, After all the love has gone, Everything, Feel my love, One love
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[196587650216]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ten Sharp
Альбом (сингл)
Their Ultimate Collection
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
You, Rich man, When the snow falls, Ain't my beating heart, Japanese lovesong, Lines on your face, Rumours in the city, Dreamhome, Beautiful, After all the love has gone, Everything, Feel my love, One love
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Специальное издание (серия)
The Ultimate Collection (11)
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: You, Rich man, When the snow falls, Ain't my beating heart, Japanese lovesong, Lines on your face, Rumours in the city, Dreamhome, Beautiful, After all the love has gone, Everything, Feel my love, One love
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