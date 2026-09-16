Al Di Meola - Elegant Gypsy (8718469531929) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Al Di Meola
Альбом (сингл)
Elegant Gypsy
Жанр
Jazz rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб.
В наличии
Код товара: 706084
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4 400 руб.
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469531929]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Al Di Meola
Альбом (сингл)
Elegant Gypsy
Жанр
Jazz rock
Трек-лист
Flight Over Rio, Midnight Tango, Mediterranean Sundance, Race With Devil On Spanish Highway, Lady Of Rome, Sister Of Brazil Elegant Gypsy Suite
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Al Di Meola - Elegant Gypsy (8718469531929) виниловая пластинка
Второй студийный альбом выдающегося гитариста и композитора Аль Ди Меолы, выпущенный в 1977 году. Альбом стал знаковым в мире джазовой и фьюжн-музыки и укрепил репутацию Ди Меолы как одного из лучших гитаристов своего времени.
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Теги товара: Цветной винил
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469531929]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
Al Di Meola
Альбом (сингл)
Elegant Gypsy
Жанр
Jazz rock
Трек-лист
Flight Over Rio, Midnight Tango, Mediterranean Sundance, Race With Devil On Spanish Highway, Lady Of Rome, Sister Of Brazil Elegant Gypsy Suite
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Второй студийный альбом выдающегося гитариста и композитора Аль Ди Меолы, выпущенный в 1977 году. Альбом стал знаковым в мире джазовой и фьюжн-музыки и укрепил репутацию Ди Меолы как одного из лучших гитаристов своего времени.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Цветной винил
Купить Al Di Meola - Elegant Gypsy (8718469531929) виниловая пластинка - по цене 4400 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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