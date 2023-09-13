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Disturbed - Evolution (0093624905073) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Disturbed - Evolution (0093624905073) виниловая пластинка

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Disturbed - Evolution (0093624905073) виниловая пластинка - фото 1
Disturbed - Evolution (0093624905073) виниловая пластинка - фото 2
Disturbed - Evolution (0093624905073) виниловая пластинка - фото 3
Disturbed - Evolution (0093624905073) виниловая пластинка - фото 4
Disturbed - Evolution (0093624905073) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Disturbed
Альбом (сингл)
EVOLUTION
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Disturbed - Evolution (0093624905073) виниловая пластинка - фото 1
  • Disturbed - Evolution (0093624905073) виниловая пластинка - фото 2
  • Disturbed - Evolution (0093624905073) виниловая пластинка - фото 3
  • Disturbed - Evolution (0093624905073) виниловая пластинка - фото 4
  • Disturbed - Evolution (0093624905073) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 690 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 184855
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Disturbed - Evolution (0093624905073) виниловая пластинка
3 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция DISTURBED
filter_none Товар входит в коллекцию DISTURBED

Коллекция DISTURBED


Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reprise Records
Barcode
[0093624905073]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Disturbed
Альбом (сингл)
EVOLUTION
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Are You Ready, No More, A Reason To Fight, In Another Time, Stronger On Your Own, Hold On To Memories, Saviour Of Nothing, Watch You Burn, The Best Ones Lie, Already Gone
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Disturbed - Evolution (0093624905073) виниловая пластинка

Track List

A1Are You Ready4:22
A2No More3:53
A3A Reason To Fight4:44
A4In Another Time4:11
A5Stronger On Your Own4:01
B1Hold On To Memories5:04
B2Saviour Of Nothing4:12
B3Watch You Burn4:20
B4The Best Ones Lie4:03
B5Already Gone4:29

Отзывы о товаре Disturbed - Evolution (0093624905073) виниловая пластинка

13.09.2023
Михаил

Достоинства:
Альбом ровный. Звук в норме.

Недостатки:
Нет



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Reprise Records
Barcode
[0093624905073]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Disturbed
Альбом (сингл)
EVOLUTION
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Are You Ready, No More, A Reason To Fight, In Another Time, Stronger On Your Own, Hold On To Memories, Saviour Of Nothing, Watch You Burn, The Best Ones Lie, Already Gone
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание

Track List

A1Are You Ready4:22
A2No More3:53
A3A Reason To Fight4:44
A4In Another Time4:11
A5Stronger On Your Own4:01
B1Hold On To Memories5:04
B2Saviour Of Nothing4:12
B3Watch You Burn4:20
B4The Best Ones Lie4:03
B5Already Gone4:29
Самовывоз
Доставка
Отзывы
13.09.2023
Михаил

Достоинства:
Альбом ровный. Звук в норме.

Недостатки:
Нет


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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