Pantera - Cowboys From Hell (0081227890988) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Pantera
Альбом (сингл)
Cowboys From Hell
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 350 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 712320
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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[81227890988]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Pantera
Альбом (сингл)
Cowboys From Hell
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Cowboys From Hell, Primal Concrete Sledge, Psycho Holiday, Heresy, Cemetery Gates, Domination, Shattered, Clash With Reality, Medicine Man, Message In Blood, The Sleep, The Art Of Shredding
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300
Описание товара Pantera - Cowboys From Hell (0081227890988) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Cowboys From Hell, Primal Concrete Sledge, Psycho Holiday, Heresy, Cemetery Gates, Domination, Shattered, Clash With Reality, Medicine Man, Message In Blood, The Sleep, The Art Of Shredding
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[81227890988]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Pantera
Альбом (сингл)
Cowboys From Hell
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Cowboys From Hell, Primal Concrete Sledge, Psycho Holiday, Heresy, Cemetery Gates, Domination, Shattered, Clash With Reality, Medicine Man, Message In Blood, The Sleep, The Art Of Shredding
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
бежевый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Страна производства
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Cowboys From Hell, Primal Concrete Sledge, Psycho Holiday, Heresy, Cemetery Gates, Domination, Shattered, Clash With Reality, Medicine Man, Message In Blood, The Sleep, The Art Of Shredding
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Pantera - Cowboys From Hell (0081227890988) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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