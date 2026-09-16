Mdou Moctar - Funeral For Justice (0191401203104) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mdou Moctar
Альбом (сингл)
Funeral For Justice
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб.
В наличии
Код товара: 712284
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Характеристики
Бренд
Matador
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[191401203104]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mdou Moctar
Альбом (сингл)
Funeral For Justice
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Funeral For Justice, Imouhar, Takoba, Sousoume, Imagerhan, Tchinta, Djallo #1, Oh France, Modern Slaves
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Канада
Страна производства
Канада
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300
Описание товара Mdou Moctar - Funeral For Justice (0191401203104) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Funeral For Justice, Imouhar, Takoba, Sousoume, Imagerhan, Tchinta, Djallo #1, Oh France, Modern Slaves
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Бренд
Matador
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Matador
Barcode
[191401203104]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Mdou Moctar
Альбом (сингл)
Funeral For Justice
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Funeral For Justice, Imouhar, Takoba, Sousoume, Imagerhan, Tchinta, Djallo #1, Oh France, Modern Slaves
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Канада
Страна производства
Канада
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Funeral For Justice, Imouhar, Takoba, Sousoume, Imagerhan, Tchinta, Djallo #1, Oh France, Modern Slaves
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Mdou Moctar - Funeral For Justice (0191401203104) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 3680 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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