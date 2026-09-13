Gerry Rafferty - Night Owl (0190296375675) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Gerry Rafferty - Night Owl (0190296375675) виниловая пластинка
Альбом "Night Owl" Gerry Rafferty был выпущен в 1979 году и стал продолжением его успешной карьеры. Этот альбом демонстрирует характерный стиль Rafferty, сочетающий элементы поп-рока и фолка. В нем присутствуют мелодичные композиции, которые отражают личные переживания и социальные темы, что стало визитной карточкой исполнителя. В "Night Owl" можно услышать такие известные треки, как "Days Gone Down" и "The Royal Mile". Эти песни выделяются своей лирикой и гармоничными мелодиями, которые подчеркивают вокал Rafferty. Альбом был записан в условиях, когда артист стремился к экспериментам с музыкальными жанрами и звуковыми текстурами, что делает его интересным для анализа с точки зрения музыкальной эволюции исполнителя. Производство альбома было осуществлено на студии, где Rafferty работал с различными музыкантами и продюсерами. Это сотрудничество позволило создать более насыщенное и разнообразное звучание. Несмотря на то, что "Night Owl" не достиг такой же коммерческой популярности, как его предшественник "City to City", он все же занял свое место в дискографии артиста и получил признание среди поклонников.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 880 руб.720 руб. в СплитKmpfsprt - Intervention (0889853047017) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 880 руб.720 руб. в СплитRogers - Augen Auf (0889854620615) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 920 руб.730 руб. в СплитИнкогнито - The Best (Gold) (4680068806200) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 2 920 руб.730 руб. в СплитИнкогнито - Самурай (Red Vinyl) (4680068806187) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 2 950 руб. 3 961 руб.738 руб. в СплитВысоцкий Владимир - Инстр. Анс. П/У Г. Гараняна (Clear) (4680068...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитАрия - Ночь Короче Дня (Crystal Blue) (4680068803018) виниловая ...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитНаутилус Помпилиус - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитМихаил Шуфутинский - Подмосковные Вечера (4680068805494) винилов...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитЧиж & Сo - Лучшие Песни (Золотая Коллекция Рока) (4680068806293)...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитВалерий Меладзе - Best (White Vinyl) (4680068806675) виниловая п...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитAdriano Celentano - Il Tempo Se Ne Va – Greatest Hits (440951430...
-
В наличииЦена 2 950 руб.738 руб. в СплитJoe Dassin - Salut – Greatest Hits (4409514303007) виниловая пла...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Отзывы о товаре Gerry Rafferty - Night Owl (0190296375675) виниловая пластинка