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Клавиатура A4Tech Bloody B950 Синий купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Клавиатура A4Tech Bloody B950 Синий

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Клавиатура A4Tech Bloody B950 Синий - фото 1
Клавиатура A4Tech Bloody B950 Синий - фото 2
Клавиатура A4Tech Bloody B950 Синий - фото 3
Клавиатура A4Tech Bloody B950 Синий - фото 4
Клавиатура A4Tech Bloody B950 Синий - фото 5
Клавиатура A4Tech Bloody B950 Синий - фото 6
Клавиатура A4Tech Bloody B950 Синий - фото 7
Клавиатура A4Tech Bloody B950 Синий - фото 8
Клавиатура A4Tech Bloody B950 Синий - фото 9
Клавиатура A4Tech Bloody B950 Синий - фото 10
Клавиатура A4Tech Bloody B950 Синий - фото 11
Клавиатура A4Tech Bloody B950 Синий - фото 12
Клавиатура A4Tech Bloody B950 Синий - фото 13
Клавиатура A4Tech Bloody B950 Синий - фото 14
Клавиатура A4Tech Bloody B950 Синий - фото 15
Клавиатура A4Tech Bloody B950 Синий - фото 16
Клавиатура A4Tech Bloody B950 Синий - фото 17
Клавиатура A4Tech Bloody B950 Синий - фото 18
Клавиатура A4Tech Bloody B950 Синий - фото 19
Клавиатура A4Tech Bloody B950 Синий - фото 20
Клавиатура A4Tech Bloody B950 Синий - фото 21
Клавиатура A4Tech Bloody B950 Синий - фото 22
Клавиатура A4Tech Bloody B950 Синий - фото 23
Клавиатура A4Tech Bloody B950 Синий - фото 24
Клавиатура A4Tech Bloody B950 Синий - фото 25
Клавиатура A4Tech Bloody B950 Синий - фото 26
Клавиатура A4Tech Bloody B950 Синий - фото 27
Клавиатура A4Tech Bloody B950 Синий - фото 28
Клавиатура A4Tech Bloody B950 Синий - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип клавиатуры
оптомеханическая
Назначение
для ПК
Цвет
синий
Раскладка клавиатуры
ANSI
Количество клавиш
98
Тип переключателей
тактильные
Формат клавиатуры
96%
Тип подключения
проводное
  • Клавиатура A4Tech Bloody B950 Синий - фото 1
  • Клавиатура A4Tech Bloody B950 Синий - фото 2
  • Клавиатура A4Tech Bloody B950 Синий - фото 3
  • Клавиатура A4Tech Bloody B950 Синий - фото 4
  • Клавиатура A4Tech Bloody B950 Синий - фото 5
  • Клавиатура A4Tech Bloody B950 Синий - фото 6
  • Клавиатура A4Tech Bloody B950 Синий - фото 7
  • Клавиатура A4Tech Bloody B950 Синий - фото 8
  • Клавиатура A4Tech Bloody B950 Синий - фото 9
  • Клавиатура A4Tech Bloody B950 Синий - фото 10
  • Клавиатура A4Tech Bloody B950 Синий - фото 11
  • Клавиатура A4Tech Bloody B950 Синий - фото 12
  • Клавиатура A4Tech Bloody B950 Синий - фото 13
  • Клавиатура A4Tech Bloody B950 Синий - фото 14
  • Клавиатура A4Tech Bloody B950 Синий - фото 15
  • Клавиатура A4Tech Bloody B950 Синий - фото 16
  • Клавиатура A4Tech Bloody B950 Синий - фото 17
  • Клавиатура A4Tech Bloody B950 Синий - фото 18
  • Клавиатура A4Tech Bloody B950 Синий - фото 19
  • Клавиатура A4Tech Bloody B950 Синий - фото 20
  • Клавиатура A4Tech Bloody B950 Синий - фото 21
  • Клавиатура A4Tech Bloody B950 Синий - фото 22
  • Клавиатура A4Tech Bloody B950 Синий - фото 23
  • Клавиатура A4Tech Bloody B950 Синий - фото 24
  • Клавиатура A4Tech Bloody B950 Синий - фото 25
  • Клавиатура A4Tech Bloody B950 Синий - фото 26
  • Клавиатура A4Tech Bloody B950 Синий - фото 27
  • Клавиатура A4Tech Bloody B950 Синий - фото 28
  • Клавиатура A4Tech Bloody B950 Синий - фото 29
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712000
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Характеристики

Бренд
A4TECH
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
оптомеханическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Цвет
синий
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
98
Тип переключателей
тактильные
Формат клавиатуры
96%
Hot Swap
Нет
Клавиша функции (Fn)
Да
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х18х3
Вес, кг.
1.43

Описание товара Клавиатура A4Tech Bloody B950 Синий

Клавиатура Bloody B950 [1975318] оснащена 98 клавишами. Оптомеханические тактильные переключатели A4Tech LK Libra со скоростью отклика 0.2 мс обеспечивают быструю и точную обработку каждого нажатия. Они обладают заметным сопротивлением при достижении точки срабатывания и низким уровнем шума. Подсветка RGB создает комфортные условия для управления в темноте и погружение в игровой процесс. Клавиатура Bloody B950 [1975318] выполнена в бело-синем корпусе. Модель примечательна комбинированной расцветкой кейкапов. На основании расположены выдвижные ножки для регулировки угла наклона. Подключение к компьютеру выполняется по кабелю с интерфейсом USB.

Отзывы о товаре Клавиатура A4Tech Bloody B950 Синий




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Характеристики
Бренд
A4TECH
Набор клавиатура и мышь
нет
Тип клавиатуры
оптомеханическая
Назначение
для ПК
Для геймеров
да
Цвет
синий
Раскладка клавиатуры
ANSI
Подсветка клавиш
да
Количество клавиш
98
Тип переключателей
тактильные
Формат клавиатуры
96%
Развернуть
Hot Swap
Нет
Клавиша функции (Fn)
Да
Длина кабеля
1.8
Тип подключения
проводное
Интерфейс подключения
USB Type-A
Страна производитель
Китай
Описание
Клавиатура Bloody B950 [1975318] оснащена 98 клавишами. Оптомеханические тактильные переключатели A4Tech LK Libra со скоростью отклика 0.2 мс обеспечивают быструю и точную обработку каждого нажатия. Они обладают заметным сопротивлением при достижении точки срабатывания и низким уровнем шума. Подсветка RGB создает комфортные условия для управления в темноте и погружение в игровой процесс. Клавиатура Bloody B950 [1975318] выполнена в бело-синем корпусе. Модель примечательна комбинированной расцветкой кейкапов. На основании расположены выдвижные ножки для регулировки угла наклона. Подключение к компьютеру выполняется по кабелю с интерфейсом USB.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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