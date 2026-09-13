Клавиатура A4Tech Bloody B950 Синий
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Клавиатура A4Tech Bloody B950 Синий
Клавиатура Bloody B950 [1975318] оснащена 98 клавишами. Оптомеханические тактильные переключатели A4Tech LK Libra со скоростью отклика 0.2 мс обеспечивают быструю и точную обработку каждого нажатия. Они обладают заметным сопротивлением при достижении точки срабатывания и низким уровнем шума. Подсветка RGB создает комфортные условия для управления в темноте и погружение в игровой процесс. Клавиатура Bloody B950 [1975318] выполнена в бело-синем корпусе. Модель примечательна комбинированной расцветкой кейкапов. На основании расположены выдвижные ножки для регулировки угла наклона. Подключение к компьютеру выполняется по кабелю с интерфейсом USB.
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Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, Defender, Oklick, Logitech, A4Tech, механические, мембранные, ножничные, белые, бесшумные, тонкие
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