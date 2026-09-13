Kaipa - Children Of The Sounds (coloured) (8716059013794) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Kaipa - Children Of The Sounds (coloured) (8716059013794) виниловая пластинка
Kaipa — шведская группа из района Уппсалы, играющая симфонический рок с элементами фолк-музыки и находящаяся под влиянием Yes. Результат получился музыкально и лирически насыщенным, как того и ожидают поклонники Kaipa от богатой дискографии группы, восходящей к дебютному альбому, выпущенному в 1975 году. Kaipa, основанная в 1973 году, никогда не боялась экспериментировать и использовать новые элементы и звучание, что особенно заметно на альбомах, выпущенных в 2000-х. «Children Of The Sounds» не стал исключением. Он воплощает мощную, позитивную энергетику и артистическую яркость, неотразимые и верные сути жанра. Группа Kaipa родилась, когда Ханс Лундин и Ройне Столт объединились в одну группу. Ройне Столт стал популярен в прогрессивном роке по всей Европе после выхода этих альбомов: сначала благодаря своим сольным альбомам, а затем благодаря группе The Flower Kings.
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Теги товара: Progressive Rock, Цветной винил
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Теги товара: Progressive Rock, Цветной винил
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