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Inme - Overgrown Eden (coloured) (8719262039025) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Inme - Overgrown Eden (coloured) (8719262039025) виниловая пластинка

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Inme - Overgrown Eden (coloured) (8719262039025) виниловая пластинка - фото 1
Inme - Overgrown Eden (coloured) (8719262039025) виниловая пластинка - фото 2
Inme - Overgrown Eden (coloured) (8719262039025) виниловая пластинка - фото 3
Inme - Overgrown Eden (coloured) (8719262039025) виниловая пластинка - фото 4
Inme - Overgrown Eden (coloured) (8719262039025) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Inme
Альбом (сингл)
Overgrown Eden
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Inme - Overgrown Eden (coloured) (8719262039025) виниловая пластинка - фото 1
  • Inme - Overgrown Eden (coloured) (8719262039025) виниловая пластинка - фото 2
  • Inme - Overgrown Eden (coloured) (8719262039025) виниловая пластинка - фото 3
  • Inme - Overgrown Eden (coloured) (8719262039025) виниловая пластинка - фото 4
  • Inme - Overgrown Eden (coloured) (8719262039025) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 980 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711688
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Inme - Overgrown Eden (coloured) (8719262039025) виниловая пластинка
4 980 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039025]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Inme
Альбом (сингл)
Overgrown Eden
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Underdose, Firefly, Wounds, Lava Twilight, Natural, Her Mask (p.a.), Energy, Crushed Like Fruit, IceWarm, Trenches, Neptune, Mosaic, Web, Gelosea, Spur Of Moment, Ruins, Alaya, May (As Well Kiss Me), Gently Hurting, Receipt For Life, Miracle, Deep Regret
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Inme - Overgrown Eden (coloured) (8719262039025) виниловая пластинка

«Overgrown Eden» — дебютный альбом эссекской рок-группы InMe. Альбом был выпущен в Великобритании в 2003 году и включал четыре сингла: «Underdose», «Firefly», «Crushed like Fruit» и «Neptune». Наивысшей позицией в британском чарте альбомов было 15-е место. Однако в рок-чарте альбомов он достиг первого места. Эта версия Overgrown Eden дополнена бонусным LP с 10 треками, не вошедшими в альбом. Overgrown Eden (расширенное издание) доступен ограниченным тиражом в 666 пронумерованных экземпляров на белом виниле и включает в себя вкладыш с текстами песен.

Отзывы о товаре Inme - Overgrown Eden (coloured) (8719262039025) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8719262039025]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Inme
Альбом (сингл)
Overgrown Eden
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Underdose, Firefly, Wounds, Lava Twilight, Natural, Her Mask (p.a.), Energy, Crushed Like Fruit, IceWarm, Trenches, Neptune, Mosaic, Web, Gelosea, Spur Of Moment, Ruins, Alaya, May (As Well Kiss Me), Gently Hurting, Receipt For Life, Miracle, Deep Regret
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
белый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
«Overgrown Eden» — дебютный альбом эссекской рок-группы InMe. Альбом был выпущен в Великобритании в 2003 году и включал четыре сингла: «Underdose», «Firefly», «Crushed like Fruit» и «Neptune». Наивысшей позицией в британском чарте альбомов было 15-е место. Однако в рок-чарте альбомов он достиг первого места. Эта версия Overgrown Eden дополнена бонусным LP с 10 треками, не вошедшими в альбом. Overgrown Eden (расширенное издание) доступен ограниченным тиражом в 666 пронумерованных экземпляров на белом виниле и включает в себя вкладыш с текстами песен.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Inme - Overgrown Eden (coloured) (8719262039025) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4980 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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