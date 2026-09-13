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Slayer - Repentless (0727361567064) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Slayer - Repentless (0727361567064) виниловая пластинка

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Slayer - Repentless (0727361567064) виниловая пластинка - фото 1
Slayer - Repentless (0727361567064) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Slayer
Альбом (сингл)
Repentless
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Slayer - Repentless (0727361567064) виниловая пластинка - фото 1
  • Slayer - Repentless (0727361567064) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711586
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Характеристики

Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361567064]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Slayer
Альбом (сингл)
Repentless
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Delusions Of Saviour, Repentless, Take Control, Vices, Cast The First Stone, When The Stillness Comes, Chasing Death, Implode, Piano Wire, Atrocity Vendor, You Against You, Pride In Prejudice
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Slayer - Repentless (0727361567064) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Delusions Of Saviour, Repentless, Take Control, Vices, Cast The First Stone, When The Stillness Comes, Chasing Death, Implode, Piano Wire, Atrocity Vendor, You Against You, Pride In Prejudice

Отзывы о товаре Slayer - Repentless (0727361567064) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Nuclear Blast
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Nuclear Blast
Barcode
[0727361567064]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Slayer
Альбом (сингл)
Repentless
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Delusions Of Saviour, Repentless, Take Control, Vices, Cast The First Stone, When The Stillness Comes, Chasing Death, Implode, Piano Wire, Atrocity Vendor, You Against You, Pride In Prejudice
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Delusions Of Saviour, Repentless, Take Control, Vices, Cast The First Stone, When The Stillness Comes, Chasing Death, Implode, Piano Wire, Atrocity Vendor, You Against You, Pride In Prejudice
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