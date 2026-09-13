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Obscura - Omnivium (coloured) (0781676454914) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Obscura - Omnivium (coloured) (0781676454914) виниловая пластинка

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Obscura - Omnivium (coloured) (0781676454914) виниловая пластинка - фото 2
Obscura - Omnivium (coloured) (0781676454914) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Obscura
Альбом (сингл)
Omnivium
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Obscura - Omnivium (coloured) (0781676454914) виниловая пластинка - фото 1
  • Obscura - Omnivium (coloured) (0781676454914) виниловая пластинка - фото 2
  • Obscura - Omnivium (coloured) (0781676454914) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711536
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Характеристики

Бренд
Relapse
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Relapse
Barcode
[0781676454914]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Obscura
Альбом (сингл)
Omnivium
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Septuagint, Ocean Gateways, Vortex Omnivium, Euclidean Elements, Celestial Spheres, Velocity, Prismal Dawn, A Transcendental Serenade, Aevum
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Obscura - Omnivium (coloured) (0781676454914) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Obscura / Omnivium (Olive Green Splatter) (2LP). Предлагаем Вам приобрести виниловую пластинку "Omnivium" от группы Obscura. Этот двойной винил (2LP) с оливково-зеленой мраморной расцветкой привлекает внимание коллекционеров и ценителей тяжелой музыки. Obscura — немецкая техническая дэт-метал группа, известная своим сложным музыкальным стилем и высокой виртуозностью. Альбом "Omnivium" считается одним из наиболее влиятельных работ в жанре технического дэт-метала и представляет собой истинное произведение искусства. Мощные гитарные риффы, сложные аранжировки и виртуозное исполнение каждого инструмента создают уникальную атмосферу, которая завораживает и уносит слушателя в поток звуков. "Omnivium" перенесет вас в интенсивный и эмоциональный мир технического дэт-метала, открывая новые грани этого жанра. Если вы ищете возможность купить виниловую пластинку, которая станет великолепным дополнением к вашей коллекции и позволит окунуться в эпическое звучание Obscura, то рекомендуем обратить внимание на этот двойной винил с оливково-зеленой мраморной расцветкой.



Теги товара: Цветной винил

Отзывы о товаре Obscura - Omnivium (coloured) (0781676454914) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Relapse
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Relapse
Barcode
[0781676454914]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Obscura
Альбом (сингл)
Omnivium
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
Septuagint, Ocean Gateways, Vortex Omnivium, Euclidean Elements, Celestial Spheres, Velocity, Prismal Dawn, A Transcendental Serenade, Aevum
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Купить виниловую пластинку Obscura / Omnivium (Olive Green Splatter) (2LP). Предлагаем Вам приобрести виниловую пластинку "Omnivium" от группы Obscura. Этот двойной винил (2LP) с оливково-зеленой мраморной расцветкой привлекает внимание коллекционеров и ценителей тяжелой музыки. Obscura — немецкая техническая дэт-метал группа, известная своим сложным музыкальным стилем и высокой виртуозностью. Альбом "Omnivium" считается одним из наиболее влиятельных работ в жанре технического дэт-метала и представляет собой истинное произведение искусства. Мощные гитарные риффы, сложные аранжировки и виртуозное исполнение каждого инструмента создают уникальную атмосферу, которая завораживает и уносит слушателя в поток звуков. "Omnivium" перенесет вас в интенсивный и эмоциональный мир технического дэт-метала, открывая новые грани этого жанра. Если вы ищете возможность купить виниловую пластинку, которая станет великолепным дополнением к вашей коллекции и позволит окунуться в эпическое звучание Obscura, то рекомендуем обратить внимание на этот двойной винил с оливково-зеленой мраморной расцветкой.


Теги товара: Цветной винил
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Отзывы


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