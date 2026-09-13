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INXS - X (coloured) (0603497823789) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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INXS - X (coloured) (0603497823789) виниловая пластинка

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INXS - X (coloured) (0603497823789) виниловая пластинка - фото 1
INXS - X (coloured) (0603497823789) виниловая пластинка - фото 2
INXS - X (coloured) (0603497823789) виниловая пластинка - фото 3
INXS - X (coloured) (0603497823789) виниловая пластинка - фото 4
INXS - X (coloured) (0603497823789) виниловая пластинка - фото 5
INXS - X (coloured) (0603497823789) виниловая пластинка - фото 6
INXS - X (coloured) (0603497823789) виниловая пластинка - фото 7
INXS - X (coloured) (0603497823789) виниловая пластинка - фото 8
INXS - X (coloured) (0603497823789) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
INXS
Альбом (сингл)
X
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • INXS - X (coloured) (0603497823789) виниловая пластинка - фото 1
  • INXS - X (coloured) (0603497823789) виниловая пластинка - фото 2
  • INXS - X (coloured) (0603497823789) виниловая пластинка - фото 3
  • INXS - X (coloured) (0603497823789) виниловая пластинка - фото 4
  • INXS - X (coloured) (0603497823789) виниловая пластинка - фото 5
  • INXS - X (coloured) (0603497823789) виниловая пластинка - фото 6
  • INXS - X (coloured) (0603497823789) виниловая пластинка - фото 7
  • INXS - X (coloured) (0603497823789) виниловая пластинка - фото 8
  • INXS - X (coloured) (0603497823789) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711525
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Характеристики

Бренд
Rhino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497823789]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
INXS
Альбом (сингл)
X
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Suicide Blonde, Disappear, The Stairs, Faith In Each Other, My Side, Lately, Who Pays The Price, Know The Difference, Bitter Tears, On My Way, Hear That Sound
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара INXS - X (coloured) (0603497823789) виниловая пластинка

Новый запечатанный экземпляр. Ограниченное переиздание Rhino Records Rocktober 2024 года на полупрозрачном красном виниле. X — седьмой студийный альбом австралийской рок-группы INXS, выпущенный 25 сентября 1990 года на лейбле WEA в Австралии, Mercury Records в Европе и Atlantic Records в США и Канаде. Последовавший за бестселлером Kick, X добился успеха с такими хитами, как «Suicide Blonde» и «Disappear» (оба вошли в топ-10 в США). Оба сингла позже были использованы в саундтреке к американской молодёжной комедии 1991 года «Mystery Date». Двумя другими синглами с альбома X были «Bitter Tears» и «By My Side», но они не имели большого успеха в чартах. Пятый сингл, «The Stairs», был выпущен только в Нидерландах одновременно с выходом альбома Live Baby Live. X стал третьим подряд альбомом INXS, спродюсированным Крисом Томасом. Название, образованное римской цифрой «10», символизирует десятилетие группы с момента выхода их дебютного альбома в 1980 году. В песне «Suicide Blonde» присутствует семпл блюзового харпера Чарли Масселуайта, а в песнях «Who Pays the Price» и «On My Way» Масселуайт играет сам.



Теги товара: Поп-музыка

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Характеристики
Бренд
Rhino Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rhino Records
Barcode
[0603497823789]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
INXS
Альбом (сингл)
X
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Suicide Blonde, Disappear, The Stairs, Faith In Each Other, My Side, Lately, Who Pays The Price, Know The Difference, Bitter Tears, On My Way, Hear That Sound
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Новый запечатанный экземпляр. Ограниченное переиздание Rhino Records Rocktober 2024 года на полупрозрачном красном виниле. X — седьмой студийный альбом австралийской рок-группы INXS, выпущенный 25 сентября 1990 года на лейбле WEA в Австралии, Mercury Records в Европе и Atlantic Records в США и Канаде. Последовавший за бестселлером Kick, X добился успеха с такими хитами, как «Suicide Blonde» и «Disappear» (оба вошли в топ-10 в США). Оба сингла позже были использованы в саундтреке к американской молодёжной комедии 1991 года «Mystery Date». Двумя другими синглами с альбома X были «Bitter Tears» и «By My Side», но они не имели большого успеха в чартах. Пятый сингл, «The Stairs», был выпущен только в Нидерландах одновременно с выходом альбома Live Baby Live. X стал третьим подряд альбомом INXS, спродюсированным Крисом Томасом. Название, образованное римской цифрой «10», символизирует десятилетие группы с момента выхода их дебютного альбома в 1980 году. В песне «Suicide Blonde» присутствует семпл блюзового харпера Чарли Масселуайта, а в песнях «Who Pays the Price» и «On My Way» Масселуайт играет сам.


Теги товара: Поп-музыка
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