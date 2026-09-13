Deep Purple - (=1) (coloured) (4029759191407) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Deep Purple - (=1) (coloured) (4029759191407) виниловая пластинка
"=1" — долгожданный новый альбом Deep Purple, одной из величайших рок-групп всех времен. Издание на виниле 180 г. "=1", содержащий 13 новых треков, является первым альбомом группы, в котором опытный гитарист Саймон МакБрайд сменил Стива Морса, которому, к сожалению, пришлось покинуть группу в 2022 году по личным причинам. Альбом снова продюсирует легендарный Боб Эзрин, который помогает поднять классическое звучание группы на новый уровень. Загадочное название "=1" символизирует идею о том, что мир продолжает становиться все более и более сложным, но в конечном итоге все можно упростить до одной единой сущности. Всё = 1. Новый альбом станет их первым регулярным альбомом с новым материалом после «Whoosh!» 2020 года - альбома, который занял первое место в чартах альбомов в семи разных странах и вошел в десятку лучших в 12 других странах.
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