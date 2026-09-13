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Pulp - More. (0191402054118) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Pulp - More. (0191402054118) виниловая пластинка

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Pulp - More. (0191402054118) виниловая пластинка - фото 1
Pulp - More. (0191402054118) виниловая пластинка - фото 2
Pulp - More. (0191402054118) виниловая пластинка - фото 3
Pulp - More. (0191402054118) виниловая пластинка - фото 4
Pulp - More. (0191402054118) виниловая пластинка - фото 5
Pulp - More. (0191402054118) виниловая пластинка - фото 6
Pulp - More. (0191402054118) виниловая пластинка - фото 7
Pulp - More. (0191402054118) виниловая пластинка - фото 8
Pulp - More. (0191402054118) виниловая пластинка - фото 9
Pulp - More. (0191402054118) виниловая пластинка - фото 10
Pulp - More. (0191402054118) виниловая пластинка - фото 11
Pulp - More. (0191402054118) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pulp
Альбом (сингл)
More.
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Pulp - More. (0191402054118) виниловая пластинка - фото 1
  • Pulp - More. (0191402054118) виниловая пластинка - фото 2
  • Pulp - More. (0191402054118) виниловая пластинка - фото 3
  • Pulp - More. (0191402054118) виниловая пластинка - фото 4
  • Pulp - More. (0191402054118) виниловая пластинка - фото 5
  • Pulp - More. (0191402054118) виниловая пластинка - фото 6
  • Pulp - More. (0191402054118) виниловая пластинка - фото 7
  • Pulp - More. (0191402054118) виниловая пластинка - фото 8
  • Pulp - More. (0191402054118) виниловая пластинка - фото 9
  • Pulp - More. (0191402054118) виниловая пластинка - фото 10
  • Pulp - More. (0191402054118) виниловая пластинка - фото 11
  • Pulp - More. (0191402054118) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 711518
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Характеристики

Бренд
Rough Trade
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rough Trade
Barcode
[0191402054118]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pulp
Альбом (сингл)
More.
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Spike Island, Tina, Grown Ups, Slow Jam, Farmers Market, My Sex, Got To Have Love, Background Noise, Partial Eclipse, The Hymn Of The North, A Sunset
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Pulp - More. (0191402054118) виниловая пластинка

Спустя почти 24 года легенды бритпопа Pulp возвращаются с новым альбомом "More.", который должен выйти 6 июня 2025 года. Альбом был записан и сведен в студии Orbb на Уолтемстоу, E17, Лондон. Вот что говорит Кокер о новом альбоме:: "Это первый альбом Pulp со времен “We Love Life” в 2001 году. Да, первый альбом Pulp за 24 года. Как это произошло? Итак, когда мы снова начали гастролировать в 2023 году, мы репетировали новую песню под названием “Hymn of the North” во время саундчеков и в конце концов сыграли ее в конце нашего второго вечера на Sheffield Arena. Это, казалось, открыло новые возможности: мы написали остальные песни для этого альбома в первой половине 2024 года. Пара из них - это возрождение идей прошлого века. Музыка к одной песне была написана Ричардом Хоули. Музыка для another была написана Джейсоном Баклом. Семья Ино исполняет бэк-вокал в песне. Струнные аранжировки написаны Ричардом Джонсом и исполняются коллективом Elysian. Альбом был записан Джеймсом Фордом в Уолтемстоу, Лондон, в течение 3 недель, начиная с 18 ноября 2024 года. Это самый короткий срок, который когда-либо требовался для записи альбома Pulp. Очевидно, что это было сделано заранее. Таковы факты. Мы надеемся, что вам понравится музыка. Она была написана и исполнена четырьмя людьми с Севера Англии при поддержке и подстрекательстве пяти других людей из разных уголков Британских островов. В процессе работы не участвовал ИИ. Этот альбом посвящен Стиву Макки. Это лучшее, что мы можем сделать. Спасибо, что выслушали.”

Отзывы о товаре Pulp - More. (0191402054118) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Rough Trade
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Rough Trade
Barcode
[0191402054118]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Pulp
Альбом (сингл)
More.
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Spike Island, Tina, Grown Ups, Slow Jam, Farmers Market, My Sex, Got To Have Love, Background Noise, Partial Eclipse, The Hymn Of The North, A Sunset
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Спустя почти 24 года легенды бритпопа Pulp возвращаются с новым альбомом "More.", который должен выйти 6 июня 2025 года. Альбом был записан и сведен в студии Orbb на Уолтемстоу, E17, Лондон. Вот что говорит Кокер о новом альбоме:: "Это первый альбом Pulp со времен “We Love Life” в 2001 году. Да, первый альбом Pulp за 24 года. Как это произошло? Итак, когда мы снова начали гастролировать в 2023 году, мы репетировали новую песню под названием “Hymn of the North” во время саундчеков и в конце концов сыграли ее в конце нашего второго вечера на Sheffield Arena. Это, казалось, открыло новые возможности: мы написали остальные песни для этого альбома в первой половине 2024 года. Пара из них - это возрождение идей прошлого века. Музыка к одной песне была написана Ричардом Хоули. Музыка для another была написана Джейсоном Баклом. Семья Ино исполняет бэк-вокал в песне. Струнные аранжировки написаны Ричардом Джонсом и исполняются коллективом Elysian. Альбом был записан Джеймсом Фордом в Уолтемстоу, Лондон, в течение 3 недель, начиная с 18 ноября 2024 года. Это самый короткий срок, который когда-либо требовался для записи альбома Pulp. Очевидно, что это было сделано заранее. Таковы факты. Мы надеемся, что вам понравится музыка. Она была написана и исполнена четырьмя людьми с Севера Англии при поддержке и подстрекательстве пяти других людей из разных уголков Британских островов. В процессе работы не участвовал ИИ. Этот альбом посвящен Стиву Макки. Это лучшее, что мы можем сделать. Спасибо, что выслушали.”
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Отзывы


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