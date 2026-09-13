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Various Artists - Funk Greatest Hits (3596974447363) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Various Artists - Funk Greatest Hits (3596974447363) виниловая пластинка

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Various Artists - Funk Greatest Hits (3596974447363) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - Funk Greatest Hits (3596974447363) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - Funk Greatest Hits (3596974447363) виниловая пластинка - фото 3
Various Artists - Funk Greatest Hits (3596974447363) виниловая пластинка - фото 4
Various Artists - Funk Greatest Hits (3596974447363) виниловая пластинка - фото 5
Various Artists - Funk Greatest Hits (3596974447363) виниловая пластинка - фото 6
Various Artists - Funk Greatest Hits (3596974447363) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Funk Greatest Hits
Жанр
Funk
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - Funk Greatest Hits (3596974447363) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - Funk Greatest Hits (3596974447363) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - Funk Greatest Hits (3596974447363) виниловая пластинка - фото 3
  • Various Artists - Funk Greatest Hits (3596974447363) виниловая пластинка - фото 4
  • Various Artists - Funk Greatest Hits (3596974447363) виниловая пластинка - фото 5
  • Various Artists - Funk Greatest Hits (3596974447363) виниловая пластинка - фото 6
  • Various Artists - Funk Greatest Hits (3596974447363) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб. 
Начислим 124 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711428
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Various Artists - Funk Greatest Hits (3596974447363) виниловая пластинка
3 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974447363]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Funk Greatest Hits
Жанр
Funk
Трек-лист
The Sugarhill Gang - Rapper's Delight, Frankie Smith - Double Dutch Bus, Syl Johnson - Ms. Fine Brown Frame, The Whispers - And The Beat Goes On, T-Connection - At Midnight, Grandmaster Flash & The Furious Five - The Message, Manu Dibango - Soul Makossa, B.B. & Q. Band - On The Beat, Bobby Byrd - Back From The Dead, Change - You're My Number 1, Carl Douglas - Kung Fu Fighting, Shalamar - A Night To Remember, Midnight Star - Midas Touch, The Beginning Of The End - Funky Nassau, Traks - Long Train
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - Funk Greatest Hits (3596974447363) виниловая пластинка

Легендарные хиты, которые сформировали звучание фанка, на прекрасном двойном виниле. С такими великолепными песнями, как «And The Beat Goes On» группы The Whispers, «A Night To Remember» группы Shalamar или «Midas Touch» группы Midnight Star.

Отзывы о товаре Various Artists - Funk Greatest Hits (3596974447363) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974447363]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Funk Greatest Hits
Жанр
Funk
Трек-лист
The Sugarhill Gang - Rapper's Delight, Frankie Smith - Double Dutch Bus, Syl Johnson - Ms. Fine Brown Frame, The Whispers - And The Beat Goes On, T-Connection - At Midnight, Grandmaster Flash & The Furious Five - The Message, Manu Dibango - Soul Makossa, B.B. & Q. Band - On The Beat, Bobby Byrd - Back From The Dead, Change - You're My Number 1, Carl Douglas - Kung Fu Fighting, Shalamar - A Night To Remember, Midnight Star - Midas Touch, The Beginning Of The End - Funky Nassau, Traks - Long Train
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Франция
Описание
Легендарные хиты, которые сформировали звучание фанка, на прекрасном двойном виниле. С такими великолепными песнями, как «And The Beat Goes On» группы The Whispers, «A Night To Remember» группы Shalamar или «Midas Touch» группы Midnight Star.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Various Artists - Funk Greatest Hits (3596974447363) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3210 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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