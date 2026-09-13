Various Artists - Funk Greatest Hits (3596974447363) виниловая пластинка

Трек-лист

The Sugarhill Gang - Rapper's Delight, Frankie Smith - Double Dutch Bus, Syl Johnson - Ms. Fine Brown Frame, The Whispers - And The Beat Goes On, T-Connection - At Midnight, Grandmaster Flash & The Furious Five - The Message, Manu Dibango - Soul Makossa, B.B. & Q. Band - On The Beat, Bobby Byrd - Back From The Dead, Change - You're My Number 1, Carl Douglas - Kung Fu Fighting, Shalamar - A Night To Remember, Midnight Star - Midas Touch, The Beginning Of The End - Funky Nassau, Traks - Long Train