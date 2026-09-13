Various Artists - Eurodance Generation (3596974830769) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Eurodance Generation
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 210 руб.
В наличии
Код товара: 711427
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 210 руб.
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Характеристики
Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974830769]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Eurodance Generation
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Gala– Freed From Desire, Ace Of Base– All That She Wants, Double You– Please Don't Go, Ann Lee– 2 Times, Danzel– Pump It Up, Alban– Sing Hallelujah!, Cascada– Everytime We Touch, Mad'house– Like A Prayer, Whigfield– Saturday Night, Boulevard– Point Of View, Edward Maya– Stereo Love, O-Zone – Dragostea Din Tei, Haddaway– What Is Love, Snap!– Rhythm Is A Dancer, Robin S.– Show Me Love, Think About The Way, Daddy DJ– Daddy DJ, Corona– The Rhythm Of The Night, N-Trance– Set You Free, Cappella– U Got
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Франция
Страна производства
Франция
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Various Artists - Eurodance Generation (3596974830769) виниловая пластинка
Eurodance Generation — двойной сборник, включающий только классику евродэнса: Whigfield, Danzel, Gala, Robert Miles, Cappella, Paradisio и другие.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Wagram
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Wagram
Barcode
[3596974830769]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Eurodance Generation
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Gala– Freed From Desire, Ace Of Base– All That She Wants, Double You– Please Don't Go, Ann Lee– 2 Times, Danzel– Pump It Up, Alban– Sing Hallelujah!, Cascada– Everytime We Touch, Mad'house– Like A Prayer, Whigfield– Saturday Night, Boulevard– Point Of View, Edward Maya– Stereo Love, O-Zone – Dragostea Din Tei, Haddaway– What Is Love, Snap!– Rhythm Is A Dancer, Robin S.– Show Me Love, Think About The Way, Daddy DJ– Daddy DJ, Corona– The Rhythm Of The Night, N-Trance– Set You Free, Cappella– U Got
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Франция
Страна производства
Франция
Eurodance Generation — двойной сборник, включающий только классику евродэнса: Whigfield, Danzel, Gala, Robert Miles, Cappella, Paradisio и другие.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Various Artists - Eurodance Generation (3596974830769) виниловая пластинка - по цене 3210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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