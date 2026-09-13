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Стекла предметные Levenhuk Discovery 50 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стекла предметные Levenhuk Discovery 50

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Стекла предметные Levenhuk Discovery 50 - фото 1
Стекла предметные Levenhuk Discovery 50 - фото 2
Стекла предметные Levenhuk Discovery 50 - фото 3
Стекла предметные Levenhuk Discovery 50 - фото 4
Стекла предметные Levenhuk Discovery 50 - фото 5
Стекла предметные Levenhuk Discovery 50 - фото 6
Стекла предметные Levenhuk Discovery 50 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стекло
  • Стекла предметные Levenhuk Discovery 50 - фото 1
  • Стекла предметные Levenhuk Discovery 50 - фото 2
  • Стекла предметные Levenhuk Discovery 50 - фото 3
  • Стекла предметные Levenhuk Discovery 50 - фото 4
  • Стекла предметные Levenhuk Discovery 50 - фото 5
  • Стекла предметные Levenhuk Discovery 50 - фото 6
  • Стекла предметные Levenhuk Discovery 50 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
540 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710666
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Характеристики

Бренд
Discovery
Тип товара
Стекло
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х6х3
Вес, г.
255

Описание товара Стекла предметные Levenhuk Discovery 50

Предметные стекла Levenhuk Discovery 50 позволят самостоятельно изготавливать образцы для наблюдений под микроскопом. В наборе 50 стекол прямоугольной формы, которые можно использовать с микроскопами любых типов и марок. Материал – оптическое стекло высокой степени прозрачности. Предметные стекла Levenhuk Discovery 50 можно использовать для любительских и профессиональных лабораторных исследований.

Отзывы о товаре Стекла предметные Levenhuk Discovery 50




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Характеристики
Бренд
Discovery
Тип товара
Стекло
Страна производитель
Китай
Описание
Предметные стекла Levenhuk Discovery 50 позволят самостоятельно изготавливать образцы для наблюдений под микроскопом. В наборе 50 стекол прямоугольной формы, которые можно использовать с микроскопами любых типов и марок. Материал – оптическое стекло высокой степени прозрачности. Предметные стекла Levenhuk Discovery 50 можно использовать для любительских и профессиональных лабораторных исследований.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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