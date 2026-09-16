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Brian May - Back To The Light (0602435726564) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Brian May - Back To The Light (0602435726564) виниловая пластинка

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Brian May - Back To The Light (0602435726564) виниловая пластинка - фото 1
Brian May - Back To The Light (0602435726564) виниловая пластинка - фото 2
Brian May - Back To The Light (0602435726564) виниловая пластинка - фото 3
Brian May - Back To The Light (0602435726564) виниловая пластинка - фото 4
Brian May - Back To The Light (0602435726564) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Brian May
Альбом (сингл)
Back To The Light
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Brian May - Back To The Light (0602435726564) виниловая пластинка - фото 1
  • Brian May - Back To The Light (0602435726564) виниловая пластинка - фото 2
  • Brian May - Back To The Light (0602435726564) виниловая пластинка - фото 3
  • Brian May - Back To The Light (0602435726564) виниловая пластинка - фото 4
  • Brian May - Back To The Light (0602435726564) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 500 руб. 
Начислим 102 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 708201
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Brian May - Back To The Light (0602435726564) виниловая пластинка
2 500 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602435726564]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Brian May
Альбом (сингл)
Back To The Light
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
A1. The Dark A2. Back To The Light A3. Love Token A4. Resurrection A5. Too Much Love Will Kill You A6. Driven By You B1. Nothin But Blue B2. Im Scared (Justins Mix 92) B3. Last Horizon B4. Let Your Heart Rule Your Head B5. Just One Life B6. Rollin Over
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Brian May - Back To The Light (0602435726564) виниловая пластинка

Brian May - Back To The Light (0602435726564) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Brian May - Back To The Light (0602435726564) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602435726564]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2021
Исполнитель
Brian May
Альбом (сингл)
Back To The Light
Жанр
Зарубежный блюз-рок
Трек-лист
A1. The Dark A2. Back To The Light A3. Love Token A4. Resurrection A5. Too Much Love Will Kill You A6. Driven By You B1. Nothin But Blue B2. Im Scared (Justins Mix 92) B3. Last Horizon B4. Let Your Heart Rule Your Head B5. Just One Life B6. Rollin Over
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Brian May - Back To The Light (0602435726564) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Brian May - Back To The Light (0602435726564) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2500 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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