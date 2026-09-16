Rush - Rush 50 (Deluxe Box Set) (0602465262773) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rush
Альбом (сингл)
Rush 50
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
36 360 руб.
В наличии
Код товара: 708186
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36 360 руб.
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
7 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602465262773]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rush
Альбом (сингл)
Rush 50
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
1. LP 1 Not Fade Away, 2. You Cant Fight It, 3. Working Man (Vault Edition), 4. Need Some Love (Live At Laura Secord Secondary School, St. Catharines, Ontario, Canada - 4/1/1974), 5. Before And After (Live At Laura Secord Secondary School, St. Catharines, Ontario, Canada - 4/1/1974), 6. Bad Boy (Live At Agora Ballroom, Cleveland, Ohio - 8/26/1974), 7. Garden Road (Live At Agora Ballroom, Cleveland, Ohio - 8/26/1974), 8. Anthem (Live At Electric Lady Studios, New York, New York - 12/5/1974), 9. F
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Канада
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Rush - Rush 50 (Deluxe Box Set) (0602465262773) виниловая пластинка
Rush - Rush 50 (Deluxe Box Set) (0602465262773) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
7 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602465262773]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Rush
Альбом (сингл)
Rush 50
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
1. LP 1 Not Fade Away, 2. You Cant Fight It, 3. Working Man (Vault Edition), 4. Need Some Love (Live At Laura Secord Secondary School, St. Catharines, Ontario, Canada - 4/1/1974), 5. Before And After (Live At Laura Secord Secondary School, St. Catharines, Ontario, Canada - 4/1/1974), 6. Bad Boy (Live At Agora Ballroom, Cleveland, Ohio - 8/26/1974), 7. Garden Road (Live At Agora Ballroom, Cleveland, Ohio - 8/26/1974), 8. Anthem (Live At Electric Lady Studios, New York, New York - 12/5/1974), 9. F
Развернуть
Ремастированное издание
нет
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Канада
Rush - Rush 50 (Deluxe Box Set) (0602465262773) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Progressive Rock
Rush - Rush 50 (Deluxe Box Set) (0602465262773) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 36360 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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