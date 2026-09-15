Black Sabbath - Hand Of Doom 1970-1978 (Box) (picture) (4050538971200) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
44 980 руб.
В наличии
Код товара: 664897
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
44 980 руб.
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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Black Sabbath - Hand Of Doom 1970-1978 (Box) (picture) (4050538971200) виниловая пластинка
Купить виниловую пластинку Black Sabbath / Hand of Doom (8LP) - это возможность заново ощутить мощь и величие легендарной группы Black Sabbath в их эпическом альбоме Hand of Doom. Hand of Doom - это подборка восьми пластинок, которые предлагают не только историю создания музыки Black Sabbath, но и погрузят вас в их классический звук и глубинные тексты. Купить виниловую пластинку Black Sabbath / Hand of Doom (8LP) - это прекрасная возможность оценить талант и творчество Оззи Осборна и его группы. Их громкие гитарные риффы, грозные барабаны и харизматичный вокал создадут неповторимую атмосферу в вашей коллекции.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Купить виниловую пластинку Black Sabbath / Hand of Doom (8LP) - это возможность заново ощутить мощь и величие легендарной группы Black Sabbath в их эпическом альбоме Hand of Doom. Hand of Doom - это подборка восьми пластинок, которые предлагают не только историю создания музыки Black Sabbath, но и погрузят вас в их классический звук и глубинные тексты. Купить виниловую пластинку Black Sabbath / Hand of Doom (8LP) - это прекрасная возможность оценить талант и творчество Оззи Осборна и его группы. Их громкие гитарные риффы, грозные барабаны и харизматичный вокал создадут неповторимую атмосферу в вашей коллекции.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Black Sabbath - Hand Of Doom 1970-1978 (Box) (picture) (4050538971200) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 44980 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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