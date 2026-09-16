OST (Game) - Diablo II: Resurrected (Matt Uelmen) (Box) (coloured) (0850021640613) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Diablo II: Resurrected
Жанр
Саундтреки к видеоиграм
Цвет винила
красный, черный, прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 020 руб.
В наличии
Код товара: 707034
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38 020 руб.
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Характеристики
Бренд
iam8bit
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Iam8bit
Barcode
[0850021640613]
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Diablo II: Resurrected
Жанр
Саундтреки к видеоиграм
Трек-лист
Intro, Tristram, Crypt, Monastery, Valley, Tombs, Jungle, Rogue, Desert, Docks, Zakarum, Kurast, LP2 Fortress, Halls, Ancients, Siege, Baal, Harem, Toru, Leoric, Maggot, Sewer, Spider, Temple, Cave, Lord of Destruction – Intro, Act 1, Act 2, Act 3, Act 4, Act 5, Lord of Destruction – Outro, Lord of Destruction Intro B, Bonus 7” Outtake, Death Action, Outtake 2, Outtake 3, Forge Action, Outtake 4
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный, черный, прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
адаптер Pentagram 45, коллекционные значок Horadric Staff, миниатюрный свиток, коврик для пластинки из пробки и резины с логотипом-пентаграммой
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST (Game) - Diablo II: Resurrected (Matt Uelmen) (Box) (coloured) (0850021640613) виниловая пластинка
Cаундтреком к компьютерной игре Diablo II: Resurrected, разработанной компаниями Blizzard Entertainment и Vicarious Visions. Diablo — культовый мир, настолько богато реализованный, что одно лишь упоминание вызывает мурашки по коже. Не в последнюю очередь это заслуга музыкального сопровождения, созданного маэстро Мэттом Оулменом. Это полностью ремастерированный для винила саундтрек, включающий трек «Tristram», который стал музыкальным символом всей серии Diablo.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
iam8bit
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
4 LP
Лэйбл
Iam8bit
Barcode
[0850021640613]
Дата релиза
2025
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
Diablo II: Resurrected
Жанр
Саундтреки к видеоиграм
Трек-лист
Intro, Tristram, Crypt, Monastery, Valley, Tombs, Jungle, Rogue, Desert, Docks, Zakarum, Kurast, LP2 Fortress, Halls, Ancients, Siege, Baal, Harem, Toru, Leoric, Maggot, Sewer, Spider, Temple, Cave, Lord of Destruction – Intro, Act 1, Act 2, Act 3, Act 4, Act 5, Lord of Destruction – Outro, Lord of Destruction Intro B, Bonus 7” Outtake, Death Action, Outtake 2, Outtake 3, Forge Action, Outtake 4
ТНВЭД
8523809900
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Цвет винила
красный, черный, прозрачный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Дополнения издания (открытки, наклейки и т.п)
адаптер Pentagram 45, коллекционные значок Horadric Staff, миниатюрный свиток, коврик для пластинки из пробки и резины с логотипом-пентаграммой
Страна производитель
США
Cаундтреком к компьютерной игре Diablo II: Resurrected, разработанной компаниями Blizzard Entertainment и Vicarious Visions. Diablo — культовый мир, настолько богато реализованный, что одно лишь упоминание вызывает мурашки по коже. Не в последнюю очередь это заслуга музыкального сопровождения, созданного маэстро Мэттом Оулменом. Это полностью ремастерированный для винила саундтрек, включающий трек «Tristram», который стал музыкальным символом всей серии Diablo.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
OST (Game) - Diablo II: Resurrected (Matt Uelmen) (Box) (coloured) (0850021640613) виниловая пластинка - по цене 38020 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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