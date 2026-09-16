Nina Simone - Four Women: Complete Recordings 1964 - 1967 (Box) (0602455708984) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Nina Simone - Four Women: Complete Recordings 1964 - 1967 (Box) (0602455708984) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: I Loves You, Porgy, Plain Gold Ring, Pirate Jenny, Old Jim Crow, Dont Smoke In Bed, The Last Rose Of Summer, A Monster, I Put A Spell On You, Go Limp, Mississippi Goddam, Dont Let Me Be Misunderstood, Night Song, The Laziest Gal In Town, Something Wonderful, Dont Take All Night, Nobody, I Am Blessed, Of This Im Sure, See-Line Woman, Our Love (Will See Us Through), How Can Ix, Tomorrow Is My Turn, Ne Me Quitte Pas, Marriage Is For Old Folks, July Tree, Gimme Some, Feeling Good, One September Day, Blues On Purpose, Beautiful Land, Youve Got To Learn, Take Care Of Business, Be My Husband, Nobody Knows You When Youre Down And Out, End Of The Line, Trouble In Mind, Tell Me More And More And Then Some, Chilly Winds Dont Blow, Aint No Use, Strange Fruit, Sinnerman, Mood Indigo, The Other Woman, Love Me Or Leave Me, Dont Explain, Little Girl Blue, Chauffeur, For Myself, The Ballad Of Hollis Brown, This Years Kisses, Images, Nearer Blessed Lord, I Love Your Lovin Ways, Four Women, What More Can I Say, Lilac Wine, Thats All I Ask, Break Down And Let It All Out, Why Keep On Breaking My Heart, Wild Is The Wind, Black Is The Color Of My True Loves Hair, If I Should Lose You, Either Way I Lose, Dont You Pay Them No Mind, Im Gonna Leave You, Brown Eyed Handsome Man, Keeper Of The Flame, The Gal From Joes, Take Me To The Water, Im Going Back Home, I Hold No Grudge, Come Ye, He Aint Comin Home No More, Work Song, I Love My Baby
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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