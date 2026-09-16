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Mark Knopfler - The Studio Albums 1996-2007 (Box) (0603497842469) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Mark Knopfler - The Studio Albums 1996-2007 (Box) (0603497842469) виниловая пластинка

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Mark Knopfler - The Studio Albums 1996-2007 (Box) (0603497842469) виниловая пластинка - фото 1
Mark Knopfler - The Studio Albums 1996-2007 (Box) (0603497842469) виниловая пластинка - фото 2
Mark Knopfler - The Studio Albums 1996-2007 (Box) (0603497842469) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Mark Knopfler
Альбом (сингл)
The Studio Albums 1996-2007
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Mark Knopfler - The Studio Albums 1996-2007 (Box) (0603497842469) виниловая пластинка - фото 1
  • Mark Knopfler - The Studio Albums 1996-2007 (Box) (0603497842469) виниловая пластинка - фото 2
  • Mark Knopfler - The Studio Albums 1996-2007 (Box) (0603497842469) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 560 руб. 
Начислим 1294 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 716122
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Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Mark Knopfler - The Studio Albums 1996-2007 (Box) (0603497842469) виниловая пластинка
41 560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
11 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0603497842469]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Mark Knopfler
Альбом (сингл)
The Studio Albums 1996-2007
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
& 2: Golden Heart Darling Pretty, Imelda, Golden Heart, No Can Do, Vic And Ray, Don't You Get It, A Night In Summer Long Ago, Cannibals, I'm The Fool, Je Suis D?sol?, R?diger, Nobody's Got The Gun, Done With Bonaparte, Are We In Trouble Now, & 4: Sailing To PhiladeWhat It Is, Sailing To Philadelphia, Who's Your Baby Now, Baloney Again, The Last Laugh, Do America, Silvertown Blues, El Macho, Prairie Wedding, Wanderlust, Speedway At Nazareth, Junkie Doll, Sands Of Nevada, One More Matinee, & 6: Th
Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Mark Knopfler - The Studio Albums 1996-2007 (Box) (0603497842469) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: & 2: Golden Heart Darling Pretty, Imelda, Golden Heart, No Can Do, Vic And Ray, Don't You Get It, A Night In Summer Long Ago, Cannibals, I'm The Fool, Je Suis D?sol?, R?diger, Nobody's Got The Gun, Done With Bonaparte, Are We In Trouble Now, & 4: Sailing To PhiladeWhat It Is, Sailing To Philadelphia, Who's Your Baby Now, Baloney Again, The Last Laugh, Do America, Silvertown Blues, El Macho, Prairie Wedding, Wanderlust, Speedway At Nazareth, Junkie Doll, Sands Of Nevada, One More Matinee, & 6: The Ragpicker's Dream Why Aye Man, Devil Baby, Hill Farmer's Blues, A Place Where We Used To Live, Quality Shoe, Fare Thee Well Northumberland, Marbletown, You Don't Know You're Born, Coyote, The Ragpicker's Dream, Daddy's Gone To Knoxville, Old Pigweed, & 8: Shangri-La 5.15 a.m., Boom, Like That, Sucker Row, The Trawlerman's Song, Back To Tupelo, Our Shangri-La, Everybody Pays, Song For Sonny Liston, Whoop De Doo, Postcards From Paraguay, All That Matters, Stand Up Guy, Donegan's Gone, Don't Crash The Ambulance, & 10: Kill To Get Crimson True Love Will Never Fade, The Scaffolder's Wife, The Fizzy And The Still, Heart Full Of Holes, We Can Get Wild, Secondary Waltz, Punish The Monkey, Let It All Go, Behind With The Rent, The Fish And The Bird, Madame Geneva's, In The Sky, Gravy Train: The B-1996-2007 Small Potatoes, What Have I Got To Do, Gravy Train, My Claim To Fame, Summer Of Love, Camerado, Tall Order Baby, Let's See You, The Long Highway



Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition

Отзывы о товаре Mark Knopfler - The Studio Albums 1996-2007 (Box) (0603497842469) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
11 LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0603497842469]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Mark Knopfler
Альбом (сингл)
The Studio Albums 1996-2007
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
& 2: Golden Heart Darling Pretty, Imelda, Golden Heart, No Can Do, Vic And Ray, Don't You Get It, A Night In Summer Long Ago, Cannibals, I'm The Fool, Je Suis D?sol?, R?diger, Nobody's Got The Gun, Done With Bonaparte, Are We In Trouble Now, & 4: Sailing To PhiladeWhat It Is, Sailing To Philadelphia, Who's Your Baby Now, Baloney Again, The Last Laugh, Do America, Silvertown Blues, El Macho, Prairie Wedding, Wanderlust, Speedway At Nazareth, Junkie Doll, Sands Of Nevada, One More Matinee, & 6: Th
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Версия издания
лимитированное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: & 2: Golden Heart Darling Pretty, Imelda, Golden Heart, No Can Do, Vic And Ray, Don't You Get It, A Night In Summer Long Ago, Cannibals, I'm The Fool, Je Suis D?sol?, R?diger, Nobody's Got The Gun, Done With Bonaparte, Are We In Trouble Now, & 4: Sailing To PhiladeWhat It Is, Sailing To Philadelphia, Who's Your Baby Now, Baloney Again, The Last Laugh, Do America, Silvertown Blues, El Macho, Prairie Wedding, Wanderlust, Speedway At Nazareth, Junkie Doll, Sands Of Nevada, One More Matinee, & 6: The Ragpicker's Dream Why Aye Man, Devil Baby, Hill Farmer's Blues, A Place Where We Used To Live, Quality Shoe, Fare Thee Well Northumberland, Marbletown, You Don't Know You're Born, Coyote, The Ragpicker's Dream, Daddy's Gone To Knoxville, Old Pigweed, & 8: Shangri-La 5.15 a.m., Boom, Like That, Sucker Row, The Trawlerman's Song, Back To Tupelo, Our Shangri-La, Everybody Pays, Song For Sonny Liston, Whoop De Doo, Postcards From Paraguay, All That Matters, Stand Up Guy, Donegan's Gone, Don't Crash The Ambulance, & 10: Kill To Get Crimson True Love Will Never Fade, The Scaffolder's Wife, The Fizzy And The Still, Heart Full Of Holes, We Can Get Wild, Secondary Waltz, Punish The Monkey, Let It All Go, Behind With The Rent, The Fish And The Bird, Madame Geneva's, In The Sky, Gravy Train: The B-1996-2007 Small Potatoes, What Have I Got To Do, Gravy Train, My Claim To Fame, Summer Of Love, Camerado, Tall Order Baby, Let's See You, The Long Highway


Теги товара: Поп-музыка, Limited Edition
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Mark Knopfler - The Studio Albums 1996-2007 (Box) (0603497842469) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 41560 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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