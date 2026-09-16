& 2: Golden Heart Darling Pretty, Imelda, Golden Heart, No Can Do, Vic And Ray, Don't You Get It, A Night In Summer Long Ago, Cannibals, I'm The Fool, Je Suis D?sol?, R?diger, Nobody's Got The Gun, Done With Bonaparte, Are We In Trouble Now, & 4: Sailing To PhiladeWhat It Is, Sailing To Philadelphia, Who's Your Baby Now, Baloney Again, The Last Laugh, Do America, Silvertown Blues, El Macho, Prairie Wedding, Wanderlust, Speedway At Nazareth, Junkie Doll, Sands Of Nevada, One More Matinee, & 6: Th

& 2: Golden Heart Darling Pretty, Imelda, Golden Heart, No Can Do, Vic And Ray, Don't You Get It, A Night In Summer Long Ago, Cannibals, I'm The Fool, Je Suis D?sol?, R?diger, Nobody's Got The Gun, Done With Bonaparte, Are We In Trouble Now, & 4: Sailing To PhiladeWhat It Is, Sailing To Philadelphia, Who's Your Baby Now, Baloney Again, The Last Laugh, Do America, Silvertown Blues, El Macho, Prairie Wedding, Wanderlust, Speedway At Nazareth, Junkie Doll, Sands Of Nevada, One More Matinee, & 6: Th

Описание товара Mark Knopfler - The Studio Albums 1996-2007 (Box) (0603497842469) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: & 2: Golden Heart Darling Pretty, Imelda, Golden Heart, No Can Do, Vic And Ray, Don't You Get It, A Night In Summer Long Ago, Cannibals, I'm The Fool, Je Suis D?sol?, R?diger, Nobody's Got The Gun, Done With Bonaparte, Are We In Trouble Now, & 4: Sailing To PhiladeWhat It Is, Sailing To Philadelphia, Who's Your Baby Now, Baloney Again, The Last Laugh, Do America, Silvertown Blues, El Macho, Prairie Wedding, Wanderlust, Speedway At Nazareth, Junkie Doll, Sands Of Nevada, One More Matinee, & 6: The Ragpicker's Dream Why Aye Man, Devil Baby, Hill Farmer's Blues, A Place Where We Used To Live, Quality Shoe, Fare Thee Well Northumberland, Marbletown, You Don't Know You're Born, Coyote, The Ragpicker's Dream, Daddy's Gone To Knoxville, Old Pigweed, & 8: Shangri-La 5.15 a.m., Boom, Like That, Sucker Row, The Trawlerman's Song, Back To Tupelo, Our Shangri-La, Everybody Pays, Song For Sonny Liston, Whoop De Doo, Postcards From Paraguay, All That Matters, Stand Up Guy, Donegan's Gone, Don't Crash The Ambulance, & 10: Kill To Get Crimson True Love Will Never Fade, The Scaffolder's Wife, The Fizzy And The Still, Heart Full Of Holes, We Can Get Wild, Secondary Waltz, Punish The Monkey, Let It All Go, Behind With The Rent, The Fish And The Bird, Madame Geneva's, In The Sky, Gravy Train: The B-1996-2007 Small Potatoes, What Have I Got To Do, Gravy Train, My Claim To Fame, Summer Of Love, Camerado, Tall Order Baby, Let's See You, The Long Highway