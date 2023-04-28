Top.Mail.Ru
Rush - Signals (Box) (0602448337795) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Rush - Signals (Box) (0602448337795) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Rush - Signals (Box) (0602448337795) виниловая пластинка - фото 1
Rush - Signals (Box) (0602448337795) виниловая пластинка - фото 2
Rush - Signals (Box) (0602448337795) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
28.04.2023
Исполнитель
Rush
Альбом (сингл)
Signals
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Rush - Signals (Box) (0602448337795) виниловая пластинка - фото 1
  • Rush - Signals (Box) (0602448337795) виниловая пластинка - фото 2
  • Rush - Signals (Box) (0602448337795) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 440 руб. 
Начислим 1290 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 626640
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Rush - Signals (Box) (0602448337795) виниловая пластинка
41 440 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
Mercury
Barcode
[0602448337795]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
28.04.2023
Исполнитель
Rush
Альбом (сингл)
Signals
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
CD в комплекте
CD
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Rush - Signals (Box) (0602448337795) виниловая пластинка

В 40-летнем юбилейном издании Super Deluxe представлены новые иллюстрации Хью Сайма и ремастер 2015 года, впервые изданный на CD. Пластинка записана с половинной скоростью с помощью DMM на 180-граммовом виниле для достижения оптимального качества звучания. Аудиодиск Blu-ray содержит совершенно новые миксы Dolby Atmos и 5.1 surround от Ричарда Чики, 24-битное стерео с частотой 48 кГц и 2 бонусных видео. Также в комплект входят четыре 7-дюймовых сингла, 40-страничная книга, 3 линзы, 5 литографий и двусторонний плакат. ограниченный выпуск.



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Rush - Signals (Box) (0602448337795) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
5 LP
Лэйбл
Mercury
Barcode
[0602448337795]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
28.04.2023
Исполнитель
Rush
Альбом (сингл)
Signals
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
CD в комплекте
CD
Постер в комплекте
да
Страна производитель
Великобритания
Описание
В 40-летнем юбилейном издании Super Deluxe представлены новые иллюстрации Хью Сайма и ремастер 2015 года, впервые изданный на CD. Пластинка записана с половинной скоростью с помощью DMM на 180-граммовом виниле для достижения оптимального качества звучания. Аудиодиск Blu-ray содержит совершенно новые миксы Dolby Atmos и 5.1 surround от Ричарда Чики, 24-битное стерео с частотой 48 кГц и 2 бонусных видео. Также в комплект входят четыре 7-дюймовых сингла, 40-страничная книга, 3 линзы, 5 литографий и двусторонний плакат. ограниченный выпуск.


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Rush - Signals (Box) (0602448337795) виниловая пластинка - стоимость товара 41440 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...