J.J. Cale - Tulsa Sound (Box) (coloured) (0600753977033) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара J.J. Cale - Tulsa Sound (Box) (coloured) (0600753977033) виниловая пластинка
Набор из 9 дисков, выпущенных на цветном виниле. Содержание: Call Me The Breeze, Call The Doctor, Dont Go To Strangers, Woman I Love, Magnolia, Clyde, Crazy Mama, Nowhere To Run, After Midnight, River Runs Deep, Bringing It Back, Crying Eyes, Lies, Everything Will Be Alright, Ill Kiss The World Goodbye, Changes, Right Down Here, If Youre Ever In Oklahoma, Ridin Home, Going Down, Soulin, Playing In The Street, Mo Jo, Louisiana Women, Crying, Ill Be There (If You Ever Want Me), Starbound, Rock And Roll Records, The Old Man And Me, Everlovin Woman, Cajun Moon, Id Like To Love You Baby, Anyway The Wind Blows, Precious Memories, Okie, I Got The Same Old Blues, Hey Baby, Travelin Light, You Got Something, Ride Me High, Hold On, Cocaine, Im A Gypsy Man, The Woman That Got Away, Super Blue, Let Me Do It To You, Cherry, You Got Me On So Bad, Thirteen Days, Boilin Pot, Ill Make Love To You Anytime, Dont Cry Sister, Too Much For Me, Sensitive Kind, Friday, Lou-Easy-Ann, Lets Go To Tahiti, Katy Kool Lady, Fate For A Fool, Mona, Carry On, Deep Dark Dungeon, Wish I Had Not Said That, Pack My Jack, If You Leave Her, Mama Dont, Runaround, What Do You Expect, Love Has Been Gone, Cloudy Day, City Girls, Devil In Disguise, One Step Ahead Of The Blues, You Keep Me Hangin On, Downtown L.A., Cant Live Here, Grasshopper, Drifters Wife, Dont Wait, A Thing Going On, Nobody But You, Mississippi River, Does Your Mama Like To Reggae, Dr. Jive, Money Talks, Losers, Hard Times, Reality, Takin Care Of Business, People Lie, Unemployment, Trouble In The City, Teardrops In MY Tequila, Livin Here Too
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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