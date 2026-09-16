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Dio - The Complete Albums 1983-1993 (Box) (0602475128083) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Dio - The Complete Albums 1983-1993 (Box) (0602475128083) виниловая пластинка

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Dio - The Complete Albums 1983-1993 (Box) (0602475128083) виниловая пластинка - фото 1
Dio - The Complete Albums 1983-1993 (Box) (0602475128083) виниловая пластинка - фото 2
Dio - The Complete Albums 1983-1993 (Box) (0602475128083) виниловая пластинка - фото 3
Dio - The Complete Albums 1983-1993 (Box) (0602475128083) виниловая пластинка - фото 4
Dio - The Complete Albums 1983-1993 (Box) (0602475128083) виниловая пластинка - фото 5
Dio - The Complete Albums 1983-1993 (Box) (0602475128083) виниловая пластинка - фото 6
Dio - The Complete Albums 1983-1993 (Box) (0602475128083) виниловая пластинка - фото 7
Dio - The Complete Albums 1983-1993 (Box) (0602475128083) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dio
Альбом (сингл)
The Complete Albums 1983-1993
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Dio - The Complete Albums 1983-1993 (Box) (0602475128083) виниловая пластинка - фото 1
  • Dio - The Complete Albums 1983-1993 (Box) (0602475128083) виниловая пластинка - фото 2
  • Dio - The Complete Albums 1983-1993 (Box) (0602475128083) виниловая пластинка - фото 3
  • Dio - The Complete Albums 1983-1993 (Box) (0602475128083) виниловая пластинка - фото 4
  • Dio - The Complete Albums 1983-1993 (Box) (0602475128083) виниловая пластинка - фото 5
  • Dio - The Complete Albums 1983-1993 (Box) (0602475128083) виниловая пластинка - фото 6
  • Dio - The Complete Albums 1983-1993 (Box) (0602475128083) виниловая пластинка - фото 7
  • Dio - The Complete Albums 1983-1993 (Box) (0602475128083) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 830 руб. 
Начислим 1088 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 707101
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Dio - The Complete Albums 1983-1993 (Box) (0602475128083) виниловая пластинка
34 830 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
9 LP
Лэйбл
Mercury Records
Barcode
[0602475128083]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dio
Альбом (сингл)
The Complete Albums 1983-1993
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Stand Up And Shout, Holy Diver, Gypsy, Caught In The Middle, Dont Talk To Strangers, King Of Rock And Roll, Sacred Heart, Another Lie, Straight Through The Heart, Invisible, Rainbow In The Dark, Shame On The Night, We Rock, The Last In Line, Breathless, I Speed At Night, One Night In The City, Evil Eyes, Mystery, Eat Your Heart Out, Egypt (The Chains Are On), Rock N Roll Children, Hungry For Heaven, Like The Beat Of A Heart, Just Another Day, Fallen Angels, Shoot Shoot, King Of Rock And Roll, Ra
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Dio - The Complete Albums 1983-1993 (Box) (0602475128083) виниловая пластинка

Коллекционное издание, которое включает в себя все студийные альбомы легендарного рок-музыканта Ронни Джеймса Дио, выпущенные в период с 1983 по 1993 год.

Отзывы о товаре Dio - The Complete Albums 1983-1993 (Box) (0602475128083) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Mercury
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
9 LP
Лэйбл
Mercury Records
Barcode
[0602475128083]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Dio
Альбом (сингл)
The Complete Albums 1983-1993
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Stand Up And Shout, Holy Diver, Gypsy, Caught In The Middle, Dont Talk To Strangers, King Of Rock And Roll, Sacred Heart, Another Lie, Straight Through The Heart, Invisible, Rainbow In The Dark, Shame On The Night, We Rock, The Last In Line, Breathless, I Speed At Night, One Night In The City, Evil Eyes, Mystery, Eat Your Heart Out, Egypt (The Chains Are On), Rock N Roll Children, Hungry For Heaven, Like The Beat Of A Heart, Just Another Day, Fallen Angels, Shoot Shoot, King Of Rock And Roll, Ra
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
США
Описание
Коллекционное издание, которое включает в себя все студийные альбомы легендарного рок-музыканта Ронни Джеймса Дио, выпущенные в период с 1983 по 1993 год.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Dio - The Complete Albums 1983-1993 (Box) (0602475128083) виниловая пластинка - по цене 34830 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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