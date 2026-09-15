Metallica, Metallica (0602508507076) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 370 руб.
В наличии
Код товара: 612175
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
38 370 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Metallica, Metallica (0602508507076) виниловая пластинка
Юбилейное ремастированное переиздание к 30-летнему юбилею одноименного студийного альбома американской метал-группы Metallica, выпущенный в 1991 году, также известный публике как The Black Album. Издание включает 14 CD, 6 DVD с дополнительными материалами, 4 ламинированных бейджа, 3 медиатора, тексты песен с нотами и 120-страничный буклет с редкими фотографиями.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 38 020 руб.9505 руб. в СплитOST (Game) - Diablo II: Resurrected (Matt Uelmen) (Box) (coloure...
-
В наличииЦена 38 610 руб.9653 руб. в СплитFrancoise Hardy - Blues: Integrale Vogue 1962-1967 (Box) (019802...
-
В наличииЦена 39 080 руб.9770 руб. в СплитThe Beatles - 1964 US Albums In Mono (Box) (Audiophile) (0602465...
-
В наличииЦена 39 080 руб.9770 руб. в СплитEric Clapton - The Complete Reprise Studio Albums - Volume 2 (0...
-
В наличииЦена 39 900 руб.9975 руб. в СплитNina Simone - Four Women: Complete Recordings 1964 - 1967 (Box) ...
-
В наличииЦена 41 440 руб.10360 руб. в СплитRush - Signals (Box) (0602448337795) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 41 560 руб.10390 руб. в СплитMark Knopfler - The Studio Albums 1996-2007 (Box) (0603497842469...
-
В наличииЦена 44 980 руб.11245 руб. в СплитBlack Sabbath - Hand Of Doom 1970-1978 (Box) (picture) (40505389...
-
В наличииЦена 44 980 руб.11245 руб. в СплитJ.J. Cale - Tulsa Sound (Box) (coloured) (0600753977033) винилов...
-
В наличииЦена 44 980 руб.11245 руб. в СплитRoger Waters - The Dark Side Of The Moon Redux (Box) (0711297398...
-
В наличииЦена 49 110 руб.12278 руб. в СплитThe Beatles - Anthology Collection (Box) (0602475840435) винилов...
-
В наличииЦена 53 240 руб.13310 руб. в СплитDavid Bowie - I Can'T Give Everything Away (2002 - 2016) (Box) (...
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Юбилейное ремастированное переиздание к 30-летнему юбилею одноименного студийного альбома американской метал-группы Metallica, выпущенный в 1991 году, также известный публике как The Black Album. Издание включает 14 CD, 6 DVD с дополнительными материалами, 4 ламинированных бейджа, 3 медиатора, тексты песен с нотами и 120-страничный буклет с редкими фотографиями.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Metallica, Metallica (0602508507076) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить по цене 38370 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Metallica, Metallica (0602508507076) виниловая пластинка