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Francoise Hardy - Blues: Integrale Vogue 1962-1967 (Box) (0198029087918) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Francoise Hardy - Blues: Integrale Vogue 1962-1967 (Box) (0198029087918) виниловая пластинка

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Francoise Hardy - Blues: Integrale Vogue 1962-1967 (Box) (0198029087918) виниловая пластинка - фото 1
Francoise Hardy - Blues: Integrale Vogue 1962-1967 (Box) (0198029087918) виниловая пластинка - фото 2
Francoise Hardy - Blues: Integrale Vogue 1962-1967 (Box) (0198029087918) виниловая пластинка - фото 3
Francoise Hardy - Blues: Integrale Vogue 1962-1967 (Box) (0198029087918) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Francoise Hardy
Альбом (сингл)
Blues: Integrale Vogue 1962-1967
Жанр
Шансон
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Francoise Hardy - Blues: Integrale Vogue 1962-1967 (Box) (0198029087918) виниловая пластинка - фото 1
  • Francoise Hardy - Blues: Integrale Vogue 1962-1967 (Box) (0198029087918) виниловая пластинка - фото 2
  • Francoise Hardy - Blues: Integrale Vogue 1962-1967 (Box) (0198029087918) виниловая пластинка - фото 3
  • Francoise Hardy - Blues: Integrale Vogue 1962-1967 (Box) (0198029087918) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 610 руб. 
Начислим 1204 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 721989
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Francoise Hardy - Blues: Integrale Vogue 1962-1967 (Box) (0198029087918) виниловая пластинка
38 610 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
14 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029087918]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Francoise Hardy
Альбом (сингл)
Blues: Integrale Vogue 1962-1967
Жанр
Шансон
Трек-лист
Tous Les Gar?ons Et Les Filles, ?a A Rat?, La Fille Avec Toi, Oh Oh Ch?ri, Le Temps De L'amour, Il Est Tout Pour Moi, On Se Pla?t, Ton Meilleur Ami, J'ai Jet? Mon C?ur, Il Est Parti Un Jour, Je Suis D'accord, C'est ? L'amour Auquel Je Pense, ?a A Rat? (Live Paris - 03 / 02 / 1963), J'ai Jet? Mon C?ur (Live Paris - 03 / 02 / 1963), J'suis D'accord (Live Paris - 03 / 02 / 1963), Ton Meilleur Ami (Live Paris - 03 / 02 / 1963), Pr?sentation Des Musiciens (Live Paris - 03 / 02 / 1963), Le Temps De L'
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Francoise Hardy - Blues: Integrale Vogue 1962-1967 (Box) (0198029087918) виниловая пластинка

Fran?oise Hardy Complete Vogue 1962-1967: The Definitive Limited Edition Legacy Edition 217 аудиотреков, все ремастированы в 2025 году в Translab Studios с использованием лучших доступных архивных источников 10 живых треков, в основном записанных в Олимпии между 1963 и 1967 годами, восстановленных, микшированных в стерео для этого издания и доступных впервые. 106 треков доступны впервые на виниле с момента их первого выпуска в 60-х годах. 21 редкий, неизданный трек и альтернативные версии 58 (будет подтверждено) телевизионных выступлений, впервые изданных на DVD 24-страничный буклет формата 30x30 с редкими фотографиями Ж. М. Перье, неопубликованный текст Кристофа Конте (на французском и английском языках) Жесткий бокс-сет / ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО 1-й альбом «Tous les gar?ons et les filles» (1LP - 18 треков) Изображение, содержащее человеческое лицо, одежду, текст, мультфильм Контент, созданный искусственным интеллектом, может быть некорректным.



Теги товара: Шансон

Отзывы о товаре Francoise Hardy - Blues: Integrale Vogue 1962-1967 (Box) (0198029087918) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
SONY
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
14 LP
Лэйбл
Sony
Barcode
[0198029087918]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Francoise Hardy
Альбом (сингл)
Blues: Integrale Vogue 1962-1967
Жанр
Шансон
Трек-лист
Tous Les Gar?ons Et Les Filles, ?a A Rat?, La Fille Avec Toi, Oh Oh Ch?ri, Le Temps De L'amour, Il Est Tout Pour Moi, On Se Pla?t, Ton Meilleur Ami, J'ai Jet? Mon C?ur, Il Est Parti Un Jour, Je Suis D'accord, C'est ? L'amour Auquel Je Pense, ?a A Rat? (Live Paris - 03 / 02 / 1963), J'ai Jet? Mon C?ur (Live Paris - 03 / 02 / 1963), J'suis D'accord (Live Paris - 03 / 02 / 1963), Ton Meilleur Ami (Live Paris - 03 / 02 / 1963), Pr?sentation Des Musiciens (Live Paris - 03 / 02 / 1963), Le Temps De L'
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
США
Описание
Fran?oise Hardy Complete Vogue 1962-1967: The Definitive Limited Edition Legacy Edition 217 аудиотреков, все ремастированы в 2025 году в Translab Studios с использованием лучших доступных архивных источников 10 живых треков, в основном записанных в Олимпии между 1963 и 1967 годами, восстановленных, микшированных в стерео для этого издания и доступных впервые. 106 треков доступны впервые на виниле с момента их первого выпуска в 60-х годах. 21 редкий, неизданный трек и альтернативные версии 58 (будет подтверждено) телевизионных выступлений, впервые изданных на DVD 24-страничный буклет формата 30x30 с редкими фотографиями Ж. М. Перье, неопубликованный текст Кристофа Конте (на французском и английском языках) Жесткий бокс-сет / ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО 1-й альбом «Tous les gar?ons et les filles» (1LP - 18 треков) Изображение, содержащее человеческое лицо, одежду, текст, мультфильм Контент, созданный искусственным интеллектом, может быть некорректным.


Теги товара: Шансон
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Francoise Hardy - Blues: Integrale Vogue 1962-1967 (Box) (0198029087918) виниловая пластинка – стоимость товара 38610 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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