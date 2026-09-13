Планшет Honor Pad V9 8/256Gb (5301AMSB) Gray
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Планшеты
Встроенная память
256 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 708014
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Планшеты
Партномер для планшетов
5301AMSB
Встроенная память
256 Гб
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х5
Вес, г.
800
Описание товара Планшет Honor Pad V9 8/256Gb (5301AMSB) Gray
HONOR Pad V9 это 11,5-дюймовый планшет с высокопроизводительным 8-ядерным процессором MediaTek Dimensity 8350 Elite и поддержкой Wi-Fi. Планшет оснащен LCD-экраном с разрешением 2800 x 1840, поддерживает аудио-и видеомультимедиа, офисные приложения и другие функции. Это умный помощник для работы и развлечений. HONOR Pad V9 работает на MagicOS 9.0 (на базе Android 15).
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Бренд
Тип товара
Планшеты
Партномер для планшетов
5301AMSB
Встроенная память
256 Гб
Страна производитель
Китай
HONOR Pad V9 это 11,5-дюймовый планшет с высокопроизводительным 8-ядерным процессором MediaTek Dimensity 8350 Elite и поддержкой Wi-Fi. Планшет оснащен LCD-экраном с разрешением 2800 x 1840, поддерживает аудио-и видеомультимедиа, офисные приложения и другие функции. Это умный помощник для работы и развлечений. HONOR Pad V9 работает на MagicOS 9.0 (на базе Android 15).
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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