Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X620NLBPCAU) Blue

Представляем вам новый планшет Samsung, сочетающий в себе передовые технологии и изысканный дизайн. Этот планшет создан для тех, кто ценит мощность и стиль в одном устройстве. С прочным алюминиевым корпусом и классом защиты IP68, он выдержит самые суровые условия эксплуатации, обеспечивая надежность и долговечность. Насыщенный голубой цвет корпуса придаёт устройству элегантность и современный вид. С впечатляющим экраном диагональю 13,1 дюйма и высоким разрешением 2880x1800, планшет обеспечит яркое и чёткое изображение, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Будь то просмотр фильмов, редактирование фото или создание документов – качество изображения впечатлит даже искушённых пользователей. Планшет оснащён мощным восьмиядерным процессором Samsung Exynos 1580 с тактовой частотой 2,9 ГГц, что обеспечивает высокую производительность и быстродействие при выполнении любых задач. В паре с 12 Гб оперативной памяти, устройства справится с многозадачностью и запуском требовательных приложений. С объёмом встроенной памяти 256 Гб, у вас будет достаточно пространства для хранения всех ваших файлов, фотографий и приложений без необходимости постоянного освобождения места. Большим преимуществом является наличие стилуса в комплекте, что открывает новые возможности для создания заметок, рисования или работы с графическими приложениями. Однако клавиатура не включена в комплект, что можно считать как плюсом для тех, кто предпочитает минимализм или уже имеет внешние аксессуары. На основе операционной системы Android, планшет предлагает доступ к миллионам приложений, гарантируя, что любое нужное вам приложение будет всего в паре касаний. Этот планшет Samsung - идеальное решение для тех, кто нуждается в надёжном помощнике для работы и развлечений, совмещающем высокие технологии и утончённый стиль.