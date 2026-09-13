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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X620NLBPCAU) Blue купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X620NLBPCAU) Blue

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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X620NLBPCAU) Blue - фото 1
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X620NLBPCAU) Blue - фото 2
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X620NLBPCAU) Blue - фото 3
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X620NLBPCAU) Blue - фото 4
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X620NLBPCAU) Blue - фото 5
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X620NLBPCAU) Blue - фото 6
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X620NLBPCAU) Blue - фото 7
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X620NLBPCAU) Blue - фото 8
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X620NLBPCAU) Blue - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10 FE+
Цвет
голубой
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
13.1
Разрешение экрана
2880x1800
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1580
Количество ядер процессора
8
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X620NLBPCAU) Blue - фото 1
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X620NLBPCAU) Blue - фото 2
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X620NLBPCAU) Blue - фото 3
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X620NLBPCAU) Blue - фото 4
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X620NLBPCAU) Blue - фото 5
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X620NLBPCAU) Blue - фото 6
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X620NLBPCAU) Blue - фото 7
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X620NLBPCAU) Blue - фото 8
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X620NLBPCAU) Blue - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
55 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710681
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Характеристики

Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X620NLBPCAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10 FE+
Цвет
голубой
Стилус в комплекте
есть
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) - Type-C (m), скрепка для извлечения лотка, документация
Материал корпуса
алюминий
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
13.1
Разрешение экрана
2880x1800
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1580
Частота процессора, МГц
2.9
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
12 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
10090
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
300.6 х 194.7 х 6 мм
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, г.
998

Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X620NLBPCAU) Blue

Представляем вам новый планшет Samsung, сочетающий в себе передовые технологии и изысканный дизайн. Этот планшет создан для тех, кто ценит мощность и стиль в одном устройстве. С прочным алюминиевым корпусом и классом защиты IP68, он выдержит самые суровые условия эксплуатации, обеспечивая надежность и долговечность. Насыщенный голубой цвет корпуса придаёт устройству элегантность и современный вид. С впечатляющим экраном диагональю 13,1 дюйма и высоким разрешением 2880x1800, планшет обеспечит яркое и чёткое изображение, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Будь то просмотр фильмов, редактирование фото или создание документов – качество изображения впечатлит даже искушённых пользователей. Планшет оснащён мощным восьмиядерным процессором Samsung Exynos 1580 с тактовой частотой 2,9 ГГц, что обеспечивает высокую производительность и быстродействие при выполнении любых задач. В паре с 12 Гб оперативной памяти, устройства справится с многозадачностью и запуском требовательных приложений. С объёмом встроенной памяти 256 Гб, у вас будет достаточно пространства для хранения всех ваших файлов, фотографий и приложений без необходимости постоянного освобождения места. Большим преимуществом является наличие стилуса в комплекте, что открывает новые возможности для создания заметок, рисования или работы с графическими приложениями. Однако клавиатура не включена в комплект, что можно считать как плюсом для тех, кто предпочитает минимализм или уже имеет внешние аксессуары. На основе операционной системы Android, планшет предлагает доступ к миллионам приложений, гарантируя, что любое нужное вам приложение будет всего в паре касаний. Этот планшет Samsung - идеальное решение для тех, кто нуждается в надёжном помощнике для работы и развлечений, совмещающем высокие технологии и утончённый стиль.

Отзывы о товаре Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X620NLBPCAU) Blue




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Характеристики
Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X620NLBPCAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10 FE+
Цвет
голубой
Стилус в комплекте
есть
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) - Type-C (m), скрепка для извлечения лотка, документация
Материал корпуса
алюминий
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
13.1
Разрешение экрана
2880x1800
Развернуть
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1580
Частота процессора, МГц
2.9
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
12 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
10090
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
300.6 х 194.7 х 6 мм
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Представляем вам новый планшет Samsung, сочетающий в себе передовые технологии и изысканный дизайн. Этот планшет создан для тех, кто ценит мощность и стиль в одном устройстве. С прочным алюминиевым корпусом и классом защиты IP68, он выдержит самые суровые условия эксплуатации, обеспечивая надежность и долговечность. Насыщенный голубой цвет корпуса придаёт устройству элегантность и современный вид. С впечатляющим экраном диагональю 13,1 дюйма и высоким разрешением 2880x1800, планшет обеспечит яркое и чёткое изображение, идеально подходящее как для работы, так и для развлечений. Будь то просмотр фильмов, редактирование фото или создание документов – качество изображения впечатлит даже искушённых пользователей. Планшет оснащён мощным восьмиядерным процессором Samsung Exynos 1580 с тактовой частотой 2,9 ГГц, что обеспечивает высокую производительность и быстродействие при выполнении любых задач. В паре с 12 Гб оперативной памяти, устройства справится с многозадачностью и запуском требовательных приложений. С объёмом встроенной памяти 256 Гб, у вас будет достаточно пространства для хранения всех ваших файлов, фотографий и приложений без необходимости постоянного освобождения места. Большим преимуществом является наличие стилуса в комплекте, что открывает новые возможности для создания заметок, рисования или работы с графическими приложениями. Однако клавиатура не включена в комплект, что можно считать как плюсом для тех, кто предпочитает минимализм или уже имеет внешние аксессуары. На основе операционной системы Android, планшет предлагает доступ к миллионам приложений, гарантируя, что любое нужное вам приложение будет всего в паре касаний. Этот планшет Samsung - идеальное решение для тех, кто нуждается в надёжном помощнике для работы и развлечений, совмещающем высокие технологии и утончённый стиль.
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Отзывы


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