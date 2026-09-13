Top.Mail.Ru
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X620NZSPCAU) Silver купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X620NZSPCAU) Silver

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X620NZSPCAU) Silver - фото 1
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X620NZSPCAU) Silver - фото 2
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X620NZSPCAU) Silver - фото 3
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X620NZSPCAU) Silver - фото 4
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X620NZSPCAU) Silver - фото 5
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X620NZSPCAU) Silver - фото 6
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X620NZSPCAU) Silver - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10 FE+
Цвет
серебристый
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
13.1
Разрешение экрана
2880x1800
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1580
Количество ядер процессора
8
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X620NZSPCAU) Silver - фото 1
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X620NZSPCAU) Silver - фото 2
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X620NZSPCAU) Silver - фото 3
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X620NZSPCAU) Silver - фото 4
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X620NZSPCAU) Silver - фото 5
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X620NZSPCAU) Silver - фото 6
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X620NZSPCAU) Silver - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
63 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710682
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X620NZSPCAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10 FE+
Цвет
серебристый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) - Type-C (m), скрепка для извлечения лотка, документация
Материал корпуса
алюминий
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
13.1
Разрешение экрана
2880x1800
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1580
Частота процессора, МГц
2.9
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
12 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
10090
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
300.6 х 194.7 х 6 мм
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, г.
998

Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X620NZSPCAU) Silver

Планшет Samsung представляет собой мощное устройство, разработанное для самых требовательных пользователей. Он оснащен впечатляющей встроенной памятью объемом 256 Гб, что позволяет хранить большое количество данных, приложений и мультимедийных файлов. Серебристый алюминиевый корпус не только придает устройству изысканный внешний вид, но и обеспечивает прочность и долговечность. На большом 13,1-дюймовом экране с разрешением 2880x1800 пикселей каждый визуальный элемент выглядит четким и ярким. Будь то просмотр видео, редактирование фотографий или работа с документами, этот высококачественный экран обеспечит превосходное изображение. Планшет работает на базе операционной системы Android и оснащен мощным процессором Samsung Exynos 1580 с частотой 2,9 ГГц. Восемь ядер процессора в сочетании с 12 Гб оперативной памяти гарантируют быструю и плавную работу даже при запуске самых ресурсоемких приложений. Устройству присвоен класс защиты IP68, что означает, что планшет защищен от пыли и влаги, позволяя использовать его в самых разных условиях без риска повредить важные внутренние компоненты. В комплекте идет стилус, который открывает перед пользователем новые возможности для творчества и работы, обеспечивая точность и удобство управления. Этот планшет Samsung станет идеальным спутником для тех, кто ищет сочетание производительности, стильного дизайна и практичности.



Теги товара: для студента, На Android

Отзывы о товаре Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X620NZSPCAU) Silver




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X620NZSPCAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10 FE+
Цвет
серебристый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) - Type-C (m), скрепка для извлечения лотка, документация
Материал корпуса
алюминий
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
13.1
Разрешение экрана
2880x1800
Операционная система
Android
Развернуть
Процессор
Samsung Exynos 1580
Частота процессора, МГц
2.9
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
12 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
10090
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
300.6 х 194.7 х 6 мм
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Планшет Samsung представляет собой мощное устройство, разработанное для самых требовательных пользователей. Он оснащен впечатляющей встроенной памятью объемом 256 Гб, что позволяет хранить большое количество данных, приложений и мультимедийных файлов. Серебристый алюминиевый корпус не только придает устройству изысканный внешний вид, но и обеспечивает прочность и долговечность. На большом 13,1-дюймовом экране с разрешением 2880x1800 пикселей каждый визуальный элемент выглядит четким и ярким. Будь то просмотр видео, редактирование фотографий или работа с документами, этот высококачественный экран обеспечит превосходное изображение. Планшет работает на базе операционной системы Android и оснащен мощным процессором Samsung Exynos 1580 с частотой 2,9 ГГц. Восемь ядер процессора в сочетании с 12 Гб оперативной памяти гарантируют быструю и плавную работу даже при запуске самых ресурсоемких приложений. Устройству присвоен класс защиты IP68, что означает, что планшет защищен от пыли и влаги, позволяя использовать его в самых разных условиях без риска повредить важные внутренние компоненты. В комплекте идет стилус, который открывает перед пользователем новые возможности для творчества и работы, обеспечивая точность и удобство управления. Этот планшет Samsung станет идеальным спутником для тех, кто ищет сочетание производительности, стильного дизайна и практичности.


Теги товара: для студента, На Android
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X620NZSPCAU) Silver - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...