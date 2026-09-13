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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X626BZSRCAU) Silver купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X626BZSRCAU) Silver

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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X626BZSRCAU) Silver - фото 1
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X626BZSRCAU) Silver - фото 2
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X626BZSRCAU) Silver - фото 3
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X626BZSRCAU) Silver - фото 4
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X626BZSRCAU) Silver - фото 5
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X626BZSRCAU) Silver - фото 6
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X626BZSRCAU) Silver - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10 FE+
Цвет
серебристый
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
13.1
Разрешение экрана
2880x1800
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1580
Количество ядер процессора
8
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X626BZSRCAU) Silver - фото 1
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X626BZSRCAU) Silver - фото 2
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X626BZSRCAU) Silver - фото 3
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X626BZSRCAU) Silver - фото 4
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X626BZSRCAU) Silver - фото 5
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X626BZSRCAU) Silver - фото 6
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X626BZSRCAU) Silver - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
55 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710689
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Характеристики

Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X626BZSRCAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10 FE+
Цвет
серебристый
Стилус в комплекте
есть
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) - Type-C (m), скрепка для извлечения лотка, документация
Материал корпуса
алюминий
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
13.1
Разрешение экрана
2880x1800
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1580
Частота процессора, МГц
2.9
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка стандартов сотовой связи
5G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
10090
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
300.6 х 194.7 х 6 мм
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, кг.
1

Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X626BZSRCAU) Silver

Планшет Samsung — это высокопроизводительное устройство, которое сочетает в себе стильный дизайн и впечатляющие технические характеристики, удовлетворяющие самые высокие требования пользователей. Оснащённый большим и ярким 13,1-дюймовым экраном с разрешением 2880x1800 пикселей, этот планшет обеспечивает четкость изображения и насыщенность цветов, идеальную для работы и развлечений. Под корпусом из прочного алюминия, выполненного в элегантном серебристом цвете, скрывается мощный восьмиядерный процессор Samsung Exynos 1580 с частотой 2,9 ГГц, обеспечивающий плавную и быструю работу устройства. В сочетании с 8 ГБ оперативной памяти, планшет легко справляется с многозадачностью и запуском ресурсоёмких приложений. Для хранения данных пользователю доступно 128 ГБ встроенной памяти, что позволяет сохранять большие объемы документов, фотографий и видео. Операционная система Android обеспечивает удобный интерфейс и доступ ко множеству приложений в Play Маркете. Планшет также оснащен стилусом, который входит в комплект поставки, открывая широкий спектр возможностей для творчества и офиса. Однако клавиатура в комплект не входит, что делает этот планшет особенно подходящим для тех, кто предпочитает сенсорное управление. С классом защиты IP68 планшет надежно защищен от пыли и влаги, что делает его отличным выбором для активного образа жизни и работы в самых разных условиях. Этот планшет Samsung станет идеальным спутником как для бизнесменов, так и для творческих личностей, стремящихся к высокотехнологичным и стильным решениям.

Отзывы о товаре Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X626BZSRCAU) Silver




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Характеристики
Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X626BZSRCAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10 FE+
Цвет
серебристый
Стилус в комплекте
есть
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) - Type-C (m), скрепка для извлечения лотка, документация
Материал корпуса
алюминий
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
13.1
Разрешение экрана
2880x1800
Развернуть
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1580
Частота процессора, МГц
2.9
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
8 Гб
Встроенная память
128 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка стандартов сотовой связи
5G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
10090
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
300.6 х 194.7 х 6 мм
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Планшет Samsung — это высокопроизводительное устройство, которое сочетает в себе стильный дизайн и впечатляющие технические характеристики, удовлетворяющие самые высокие требования пользователей. Оснащённый большим и ярким 13,1-дюймовым экраном с разрешением 2880x1800 пикселей, этот планшет обеспечивает четкость изображения и насыщенность цветов, идеальную для работы и развлечений. Под корпусом из прочного алюминия, выполненного в элегантном серебристом цвете, скрывается мощный восьмиядерный процессор Samsung Exynos 1580 с частотой 2,9 ГГц, обеспечивающий плавную и быструю работу устройства. В сочетании с 8 ГБ оперативной памяти, планшет легко справляется с многозадачностью и запуском ресурсоёмких приложений. Для хранения данных пользователю доступно 128 ГБ встроенной памяти, что позволяет сохранять большие объемы документов, фотографий и видео. Операционная система Android обеспечивает удобный интерфейс и доступ ко множеству приложений в Play Маркете. Планшет также оснащен стилусом, который входит в комплект поставки, открывая широкий спектр возможностей для творчества и офиса. Однако клавиатура в комплект не входит, что делает этот планшет особенно подходящим для тех, кто предпочитает сенсорное управление. С классом защиты IP68 планшет надежно защищен от пыли и влаги, что делает его отличным выбором для активного образа жизни и работы в самых разных условиях. Этот планшет Samsung станет идеальным спутником как для бизнесменов, так и для творческих личностей, стремящихся к высокотехнологичным и стильным решениям.
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Отзывы


Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 8/128Gb (SM-X626BZSRCAU) Silver - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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