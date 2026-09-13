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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X620NZAPCAU) Grey купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X620NZAPCAU) Grey

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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X620NZAPCAU) Grey - фото 1
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X620NZAPCAU) Grey - фото 2
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X620NZAPCAU) Grey - фото 3
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X620NZAPCAU) Grey - фото 4
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X620NZAPCAU) Grey - фото 5
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X620NZAPCAU) Grey - фото 6
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X620NZAPCAU) Grey - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10 FE+
Цвет
серебристый
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
13.1
Разрешение экрана
2880x1800
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1580
Количество ядер процессора
8
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X620NZAPCAU) Grey - фото 1
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X620NZAPCAU) Grey - фото 2
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X620NZAPCAU) Grey - фото 3
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X620NZAPCAU) Grey - фото 4
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X620NZAPCAU) Grey - фото 5
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X620NZAPCAU) Grey - фото 6
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X620NZAPCAU) Grey - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
70 710 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 710683
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Характеристики

Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X620NZAPCAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10 FE+
Цвет
серебристый
Стилус в комплекте
есть
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) - Type-C (m), скрепка для извлечения лотка, документация
Материал корпуса
алюминий
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
13.1
Разрешение экрана
2880x1800
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1580
Частота процессора, МГц
2.9
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
12 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка стандартов сотовой связи
5G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
10090
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
300.6 х 194.7 х 6 мм
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, г.
959

Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X620NZAPCAU) Grey

Планшет Samsung — это высокотехнологичное устройство, которое сочетает в себе производительность, стиль и надежность. Оснащенный встроенной памятью на 256 Гб и 12 Гб оперативной памяти, этот планшет обеспечивает высокую скорость работы и достаточно места для хранения файлов и приложений. Элегантный серебристый корпус из алюминия придаёт устройству современный вид, а класс защиты IP68 гарантирует устойчивость к воде и пыли, делая его идеальным спутником для активного образа жизни. Экран диагональю 13,1 дюймов с разрешением 2880x1800 пикселей обеспечивает яркое и четкое изображение, идеальное для просмотра видео, работы с графикой и детализированных игр. Под управлением операционной системы Android и с мощным восьмиядерным процессором Samsung Exynos 1580 с тактовой частотой 2,9 ГГц, это устройство обеспечивает плавную и быструю работу всех приложений и процессов. В комплекте поставляется стилус, который значительно расширяет возможности использования планшета для творчества и работы, позволяя делать заметки, рисовать и взаимодействовать с экраном с высокой точностью. Однако клавиатура в комплект не входит, что оставляет возможность выбора подходящей модели дополнительно. Этот планшет идеально подходит для тех, кто ищет надежное и мощное устройство для работы, учебы или развлечений, не уступающее по производительности современным ноутбукам.

Отзывы о товаре Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X620NZAPCAU) Grey




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Характеристики
Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X620NZAPCAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10 FE+
Цвет
серебристый
Стилус в комплекте
есть
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) - Type-C (m), скрепка для извлечения лотка, документация
Материал корпуса
алюминий
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
13.1
Разрешение экрана
2880x1800
Развернуть
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1580
Частота процессора, МГц
2.9
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
12 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка стандартов сотовой связи
5G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
10090
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
300.6 х 194.7 х 6 мм
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Планшет Samsung — это высокотехнологичное устройство, которое сочетает в себе производительность, стиль и надежность. Оснащенный встроенной памятью на 256 Гб и 12 Гб оперативной памяти, этот планшет обеспечивает высокую скорость работы и достаточно места для хранения файлов и приложений. Элегантный серебристый корпус из алюминия придаёт устройству современный вид, а класс защиты IP68 гарантирует устойчивость к воде и пыли, делая его идеальным спутником для активного образа жизни. Экран диагональю 13,1 дюймов с разрешением 2880x1800 пикселей обеспечивает яркое и четкое изображение, идеальное для просмотра видео, работы с графикой и детализированных игр. Под управлением операционной системы Android и с мощным восьмиядерным процессором Samsung Exynos 1580 с тактовой частотой 2,9 ГГц, это устройство обеспечивает плавную и быструю работу всех приложений и процессов. В комплекте поставляется стилус, который значительно расширяет возможности использования планшета для творчества и работы, позволяя делать заметки, рисовать и взаимодействовать с экраном с высокой точностью. Однако клавиатура в комплект не входит, что оставляет возможность выбора подходящей модели дополнительно. Этот планшет идеально подходит для тех, кто ищет надежное и мощное устройство для работы, учебы или развлечений, не уступающее по производительности современным ноутбукам.
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Отзывы


Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X620NZAPCAU) Grey - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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