Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X620NZAPCAU) Grey
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Характеристики
Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE+ 12/256Gb (SM-X620NZAPCAU) Grey
Планшет Samsung — это высокотехнологичное устройство, которое сочетает в себе производительность, стиль и надежность. Оснащенный встроенной памятью на 256 Гб и 12 Гб оперативной памяти, этот планшет обеспечивает высокую скорость работы и достаточно места для хранения файлов и приложений. Элегантный серебристый корпус из алюминия придаёт устройству современный вид, а класс защиты IP68 гарантирует устойчивость к воде и пыли, делая его идеальным спутником для активного образа жизни. Экран диагональю 13,1 дюймов с разрешением 2880x1800 пикселей обеспечивает яркое и четкое изображение, идеальное для просмотра видео, работы с графикой и детализированных игр. Под управлением операционной системы Android и с мощным восьмиядерным процессором Samsung Exynos 1580 с тактовой частотой 2,9 ГГц, это устройство обеспечивает плавную и быструю работу всех приложений и процессов. В комплекте поставляется стилус, который значительно расширяет возможности использования планшета для творчества и работы, позволяя делать заметки, рисовать и взаимодействовать с экраном с высокой точностью. Однако клавиатура в комплект не входит, что оставляет возможность выбора подходящей модели дополнительно. Этот планшет идеально подходит для тех, кто ищет надежное и мощное устройство для работы, учебы или развлечений, не уступающее по производительности современным ноутбукам.
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