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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE SM-X526B (SM-X526BZSPCAU) Silver купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE SM-X526B (SM-X526BZSPCAU) Silver

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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE SM-X526B (SM-X526BZSPCAU) Silver - фото 1
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE SM-X526B (SM-X526BZSPCAU) Silver - фото 2
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE SM-X526B (SM-X526BZSPCAU) Silver - фото 3
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE SM-X526B (SM-X526BZSPCAU) Silver - фото 4
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE SM-X526B (SM-X526BZSPCAU) Silver - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10 FE
Цвет
серебристый
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
10.9
Разрешение экрана
2304x1440
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1580
Количество ядер процессора
8
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE SM-X526B (SM-X526BZSPCAU) Silver - фото 1
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE SM-X526B (SM-X526BZSPCAU) Silver - фото 2
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE SM-X526B (SM-X526BZSPCAU) Silver - фото 3
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE SM-X526B (SM-X526BZSPCAU) Silver - фото 4
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE SM-X526B (SM-X526BZSPCAU) Silver - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
53 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713738
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Характеристики

Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X526BZSPCAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10 FE
Цвет
серебристый
Стилус в комплекте
есть
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) - Type-C (m), скрепка для извлечения лотка, документация
Материал корпуса
алюминий
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
10.9
Разрешение экрана
2304x1440
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1580
Частота процессора, МГц
2.9
Количество ядер процессора
8
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка стандартов сотовой связи
5G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
8000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
254.3 х 165.8 х 6 мм
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
30х20х5
Вес, г.
790

Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE SM-X526B (SM-X526BZSPCAU) Silver

Планшет Samsung – это надежный и мощный гаджет, который сочетает в себе современный дизайн и передовые технологии. Выполненный в элегантном серебристом цвете, этот планшет идеально подходит для тех, кто ценит стиль и функциональность. Корпус устройства изготовлен из высококачественного алюминия, что обеспечивает его легкость и прочность. Среди ключевых особенностей данного планшета - наличие стилуса, который входит в комплект и облегчает работу с устройством, будь то заметки, рисунки или навигация. Отсутствие клавиатуры компенсируется интуитивно понятным интерфейсом на базе операционной системы Android, который обеспечивает удобное взаимодействие с пользователем. Планшет обладает впечатляющей диагональю экрана в 10,9 дюйма с высоким разрешением 2304x1440, что гарантирует яркое и четкое изображение под любым углом. Это делает его идеальным для просмотра видео, работы с документами или редактирования графики. Что касается производительности, этот планшет оснащен мощным восьмиядерным процессором Samsung Exynos 1580 с тактовой частотой 2,9 ГГц и 12 Гб оперативной памяти, что позволяет выполнять многозадачные операции без задержек. Встроенная память объемом 256 Гб предоставляет достаточно пространства для хранения всех ваших приложений, медиафайлов и документов. Защита по классу IP68 делает устройство пыле- и влагозащищенным, что добавляет уверенности в его использовании в самых различных условиях, будь то дома, в офисе или в дороге. Таким образом, планшет Samsung – это не просто устройство, а надежный помощник в рабочих и развлекательных задачах, отличающийся сочетанием высоких технологий и стильного дизайна.

Отзывы о товаре Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE SM-X526B (SM-X526BZSPCAU) Silver




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Характеристики
Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X526BZSPCAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10 FE
Цвет
серебристый
Стилус в комплекте
есть
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) - Type-C (m), скрепка для извлечения лотка, документация
Материал корпуса
алюминий
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
10.9
Разрешение экрана
2304x1440
Развернуть
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1580
Частота процессора, МГц
2.9
Количество ядер процессора
8
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка стандартов сотовой связи
5G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
8000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
254.3 х 165.8 х 6 мм
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Планшет Samsung – это надежный и мощный гаджет, который сочетает в себе современный дизайн и передовые технологии. Выполненный в элегантном серебристом цвете, этот планшет идеально подходит для тех, кто ценит стиль и функциональность. Корпус устройства изготовлен из высококачественного алюминия, что обеспечивает его легкость и прочность. Среди ключевых особенностей данного планшета - наличие стилуса, который входит в комплект и облегчает работу с устройством, будь то заметки, рисунки или навигация. Отсутствие клавиатуры компенсируется интуитивно понятным интерфейсом на базе операционной системы Android, который обеспечивает удобное взаимодействие с пользователем. Планшет обладает впечатляющей диагональю экрана в 10,9 дюйма с высоким разрешением 2304x1440, что гарантирует яркое и четкое изображение под любым углом. Это делает его идеальным для просмотра видео, работы с документами или редактирования графики. Что касается производительности, этот планшет оснащен мощным восьмиядерным процессором Samsung Exynos 1580 с тактовой частотой 2,9 ГГц и 12 Гб оперативной памяти, что позволяет выполнять многозадачные операции без задержек. Встроенная память объемом 256 Гб предоставляет достаточно пространства для хранения всех ваших приложений, медиафайлов и документов. Защита по классу IP68 делает устройство пыле- и влагозащищенным, что добавляет уверенности в его использовании в самых различных условиях, будь то дома, в офисе или в дороге. Таким образом, планшет Samsung – это не просто устройство, а надежный помощник в рабочих и развлекательных задачах, отличающийся сочетанием высоких технологий и стильного дизайна.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE SM-X526B (SM-X526BZSPCAU) Silver - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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