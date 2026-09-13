Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE SM-X526B (SM-X526BZSPCAU) Silver
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Характеристики
Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE SM-X526B (SM-X526BZSPCAU) Silver
Планшет Samsung – это надежный и мощный гаджет, который сочетает в себе современный дизайн и передовые технологии. Выполненный в элегантном серебристом цвете, этот планшет идеально подходит для тех, кто ценит стиль и функциональность. Корпус устройства изготовлен из высококачественного алюминия, что обеспечивает его легкость и прочность. Среди ключевых особенностей данного планшета - наличие стилуса, который входит в комплект и облегчает работу с устройством, будь то заметки, рисунки или навигация. Отсутствие клавиатуры компенсируется интуитивно понятным интерфейсом на базе операционной системы Android, который обеспечивает удобное взаимодействие с пользователем. Планшет обладает впечатляющей диагональю экрана в 10,9 дюйма с высоким разрешением 2304x1440, что гарантирует яркое и четкое изображение под любым углом. Это делает его идеальным для просмотра видео, работы с документами или редактирования графики. Что касается производительности, этот планшет оснащен мощным восьмиядерным процессором Samsung Exynos 1580 с тактовой частотой 2,9 ГГц и 12 Гб оперативной памяти, что позволяет выполнять многозадачные операции без задержек. Встроенная память объемом 256 Гб предоставляет достаточно пространства для хранения всех ваших приложений, медиафайлов и документов. Защита по классу IP68 делает устройство пыле- и влагозащищенным, что добавляет уверенности в его использовании в самых различных условиях, будь то дома, в офисе или в дороге. Таким образом, планшет Samsung – это не просто устройство, а надежный помощник в рабочих и развлекательных задачах, отличающийся сочетанием высоких технологий и стильного дизайна.
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