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Характеристики
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10+
Цвет
серый
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
12.4
Разрешение экрана
2800x1752
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Dimensity 9300 Plus
Количество ядер процессора
8
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
76 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 710692
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Планшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) - Type-C (m), скрепка для извлечения лотка
Материал корпуса
алюминий
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
12.4
Разрешение экрана
2800x1752
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Dimensity 9300 Plus
Частота процессора, МГц
3.4
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
12 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
13+8
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 a/b/g/n/ac/ax
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
10090
Габариты (ВxГxШ), мм
285.4x5.6x185.4 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х5
Вес, г.
800
Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/256Gb (SM-X820NZARCAU) Grey
**Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ SM-X820 12+256Gb (серый) с стилусом — мощь и стиль в каждой детали!**
Откройте для себя безграничные возможности с планшетом Samsung Galaxy Tab S10+! Устройство 2024 года порадует вас высокой производительностью и впечатляющими характеристиками.
**Почему стоит выбрать Samsung Galaxy Tab S10+?**
* **Большой и яркий экран:** 12,4-дюймовый дисплей с разрешением 2800 x 1752 и технологией AMOLED подарит вам невероятно чёткое и насыщенное изображение.
* **Плавная работа:** частота обновления экрана 120 Гц обеспечивает плавность динамичных сцен и удобство при использовании интерфейса.
* **Достаточно места для всех ваших файлов:** 256 ГБ встроенной памяти и 12 ГБ оперативной памяти позволят хранить множество приложений, фото и видео. А благодаря поддержке карт памяти вы сможете расширить объём хранилища.
* **Долгое время работы:** ёмкий аккумулятор на 10 090 мАч обеспечит продолжительное использование планшета без подзарядки. Поддержка быстрой зарядки поможет сэкономить время.
* **Защита от воды и пыли:** класс защиты IP68 позволяет не бояться неблагоприятных условий — ваш планшет будет в безопасности.
* **Удобство и безопасность:** сканер отпечатков пальцев гарантирует защиту ваших данных, а стилус в комплекте поможет в работе с документами, рисовании и других задачах.
**Дополнительные преимущества:**
* два тыловых камеры для качественных фото и видео;
* проводной интерфейс USB Type-C для удобного подключения к другим устройствам;
* моноблочный корпус в стильном сером цвете.
Не упустите шанс приобрести современный и функциональный планшет Samsung Galaxy Tab S10+!
Планшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) - Type-C (m), скрепка для извлечения лотка
Материал корпуса
алюминий
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
12.4
Разрешение экрана
2800x1752
Операционная система
Android
Развернуть
Процессор
MediaTek Dimensity 9300 Plus
Частота процессора, МГц
3.4
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
12 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
13+8
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 a/b/g/n/ac/ax
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
10090
Габариты (ВxГxШ), мм
285.4x5.6x185.4 мм
Страна производитель
Китай
Описание
**Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ SM-X820 12+256Gb (серый) с стилусом — мощь и стиль в каждой детали!**
Откройте для себя безграничные возможности с планшетом Samsung Galaxy Tab S10+! Устройство 2024 года порадует вас высокой производительностью и впечатляющими характеристиками.
**Почему стоит выбрать Samsung Galaxy Tab S10+?**
* **Большой и яркий экран:** 12,4-дюймовый дисплей с разрешением 2800 x 1752 и технологией AMOLED подарит вам невероятно чёткое и насыщенное изображение.
* **Плавная работа:** частота обновления экрана 120 Гц обеспечивает плавность динамичных сцен и удобство при использовании интерфейса.
* **Достаточно места для всех ваших файлов:** 256 ГБ встроенной памяти и 12 ГБ оперативной памяти позволят хранить множество приложений, фото и видео. А благодаря поддержке карт памяти вы сможете расширить объём хранилища.
* **Долгое время работы:** ёмкий аккумулятор на 10 090 мАч обеспечит продолжительное использование планшета без подзарядки. Поддержка быстрой зарядки поможет сэкономить время.
* **Защита от воды и пыли:** класс защиты IP68 позволяет не бояться неблагоприятных условий — ваш планшет будет в безопасности.
* **Удобство и безопасность:** сканер отпечатков пальцев гарантирует защиту ваших данных, а стилус в комплекте поможет в работе с документами, рисовании и других задачах.
**Дополнительные преимущества:**
* два тыловых камеры для качественных фото и видео;
* проводной интерфейс USB Type-C для удобного подключения к другим устройствам;
* моноблочный корпус в стильном сером цвете.
Не упустите шанс приобрести современный и функциональный планшет Samsung Galaxy Tab S10+!
Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/256Gb (SM-X820NZARCAU) Grey - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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